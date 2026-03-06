Війна в Ірані змушує Трампа переглянути відносини з Європою – Bloomberg

Білий дім нині потребує підтримки Європейського Союзу

Масштабне військове протистояння з Іраном змусило адміністрацію Трампа кардинально переглянути свої відносини з європейськими союзниками. Як пишуть оглядачі Bloomberg, тепер Білий дім потребує підтримки Євросоюзу, інформує «Главком».

За даними видання, затяжна війна на Близькому Сході стала «холодним душем» для Дональда Трампа. Усвідомивши, що самотужки протистояти іранському режиму та забезпечувати безпеку глобальних торгових шляхів вкрай важко, президент Сполучених Штатів Америки почав шукати шляхи до відновлення союзу з Європою.

«Роками Європа терпіла скарги президента Дональда Трампа на те, що вона є самовдоволеним континентом, що ховається під парасолькою безпеки Америки. Тепер, коли він розпочинає першу безстрокову військову кампанію свого президентства, її лідери виявили, що мають те, що йому все ще потрібно: їхні бази, повітряний простір та стратегічну географію», – зазначають оглядачі видання.

Аналітики пишуть, що Сполучені Штати Америки у цій війні «можуть спиратися на географічні переваги союзників – логістичні центри в Німеччині, авіабази у Британії, військово-морські бази в Іспанії та дозволи на проліт, що дає можливість літакам безперешкодно переміщатися».

Поки що європейські країни відмовляються брати участь в іранській кампанії Трампа. Частково проблема полягає в тому, як він розпочав бойові дії, практично не консультуючись із європейськими столицями.

Нагадаємо, Британія заявила про право атакувати військові цілі в Ірані. За словами британського глави МЗС Девіда Ламмі британські винищувачі F-35 і Typhoon, які розгорнуті на Близькому Сході, наразі виконують оборонні завдання. Зокрема, вони перехоплюють ракети та безпілотники, які запускають іранські сили або пов’язані з ними угруповання проти союзників Лондона у регіоні.

Водночас британський уряд вважає, що має правові підстави для нанесення ударів безпосередньо по об’єктах на території Ірану, якщо вони використовуються для атак проти британських інтересів.