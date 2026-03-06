Головна Світ Політика
search button user button menu button

Війна в Ірані змушує Трампа переглянути відносини з Європою – Bloomberg

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Війна в Ірані змушує Трампа переглянути відносини з Європою – Bloomberg
Трамп почав усвідомлювати необхідність підтримки Європи
фото: Reuters

Білий дім нині потребує підтримки Європейського Союзу

Масштабне військове протистояння з Іраном змусило адміністрацію Трампа кардинально переглянути свої відносини з європейськими союзниками. Як пишуть оглядачі Bloomberg, тепер Білий дім потребує підтримки Євросоюзу, інформує «Главком».

За даними видання, затяжна війна на Близькому Сході стала «холодним душем» для Дональда Трампа. Усвідомивши, що самотужки протистояти іранському режиму та забезпечувати безпеку глобальних торгових шляхів вкрай важко, президент Сполучених Штатів Америки почав шукати шляхи до відновлення союзу з Європою.

«Роками Європа терпіла скарги президента Дональда Трампа на те, що вона є самовдоволеним континентом, що ховається під парасолькою безпеки Америки. Тепер, коли він розпочинає першу безстрокову військову кампанію свого президентства, її лідери виявили, що мають те, що йому все ще потрібно: їхні бази, повітряний простір та стратегічну географію», – зазначають оглядачі видання.

Аналітики пишуть, що Сполучені Штати Америки у цій війні «можуть спиратися на географічні переваги союзників – логістичні центри в Німеччині, авіабази у Британії, військово-морські бази в Іспанії та дозволи на проліт, що дає можливість літакам безперешкодно переміщатися». 

Поки що європейські країни відмовляються брати участь в іранській кампанії Трампа. Частково проблема полягає в тому, як він розпочав бойові дії, практично не консультуючись із європейськими столицями. 

Нагадаємо, Британія заявила про право атакувати військові цілі в Ірані. За словами британського глави МЗС Девіда Ламмі британські винищувачі F-35 і Typhoon, які розгорнуті на Близькому Сході, наразі виконують оборонні завдання. Зокрема, вони перехоплюють ракети та безпілотники, які запускають іранські сили або пов’язані з ними угруповання проти союзників Лондона у регіоні.

Водночас британський уряд вважає, що має правові підстави для нанесення ударів безпосередньо по об’єктах на території Ірану, якщо вони використовуються для атак проти британських інтересів.

Читайте також:

Теги: США Дональд Трамп Іран війна Європа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кремль активізував звинувачення США перед переговорами щодо України
Кремль підготував ґрунт для зриву переговорів з Україною
Сьогодні, 10:55
Рада створила резерв нафти. Путін збільшив своє військо. Головне за 4 березня 2026
Рада створила резерв нафти. Путін збільшив своє військо. Головне за 4 березня 2026
4 березня, 21:00
У Києві повітряна тривога тривала 32 хвилини
У Києві повітряна тривога тривала 32 хвилини
2 березня, 22:17
Сі Цзіньпін заявив про необхідність однакової участі всіх сторін у мирних переговорах
Сі Цзіньпін зробив заяву про мирні переговори в Україні
26 лютого, 09:44
Адміністрація Дональда Трампа схиляється до силового вирішення іранського питання
Ізраїль запровадив найвищий рівень бойової готовності: що відомо
19 лютого, 10:53
Завод «Флекстронікс» у Мукачеві є одним із підприємств американської компанії Flex Ltd.
Майже половина американських підприємств в Україні постраждала від обстрілів РФ
17 лютого, 19:48
Історія показує: після війни країни майже ніколи не минають фазу великого розбору
Після війни. Винуватці й королі моменту
17 лютого, 13:03
Військові ігри Ірану загрожують світовим цінам на нафту
Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
16 лютого, 22:11
Рубіо та європейські лідери зійшлися у думці: старого світового порядку більше не існує
Рубіо та європейські лідери зійшлися у думці: старого світового порядку більше не існує
14 лютого, 04:44

Політика

Іран захищатиметься, доки не припиниться агресія США та Ізраїлю – посланець ООН
Іран захищатиметься, доки не припиниться агресія США та Ізраїлю – посланець ООН
Війна в Ірані змушує Трампа переглянути відносини з Європою – Bloomberg
Війна в Ірані змушує Трампа переглянути відносини з Європою – Bloomberg
«Не наша війна». Кремль відхрестився від бойових дій на Близькому Сході
«Не наша війна». Кремль відхрестився від бойових дій на Близькому Сході
Польща запроваджує особливі правила польотів на кордоні з Україною та Білоруссю
Польща запроваджує особливі правила польотів на кордоні з Україною та Білоруссю
РФ передала Ірану розвіддані для ударів по військах США
РФ передала Ірану розвіддані для ударів по військах США
Угорщина заявила про вислання затриманих українських інкасаторів
Угорщина заявила про вислання затриманих українських інкасаторів

Новини

УАФ завершила розслідування щодо корупції у юнацьких збірних України
Сьогодні, 15:43
«Шахтар» мінімально переграв «Олександрію» в УПЛ
Сьогодні, 14:58
Не помітила інфаркт: у Києві лікарці оголошено підозру за смерть жінки
Сьогодні, 12:39
НАТО посилило протиракетну оборону після перехоплення ракети з Ірану над Туреччиною
Сьогодні, 04:32
Зеленський запропонував арабським країнам угоду. США визначились із завершенням війни. Головне за 5 березня 2026
Вчора, 21:00
Рада створила резерв нафти. Путін збільшив своє військо. Головне за 4 березня 2026
4 березня, 21:00

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua