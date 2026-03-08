CNN: Трамп штовхає Кубу на край прірви

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що уряд Куби «скоро впаде»

Сьогодні Куба переживає найтяжчу кризу з часів Холодної війни. Політика адміністрації Дональда Трампа, яку він сам характеризує як стратегію «швидкого падіння» острова, завдала хірургічного удару по кубинській економіці. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Головним інструментом тиску стало жорстке нафтове ембарго, яке фактично паралізувало країну. Після атак США на енергетичні сектори Венесуели та тиску на Мексику потік палива від останніх союзників Гавани майже припинився.

Наслідки дефіциту ресурсів мають катастрофічний масштаб. Багатоденні вимкнення світла змушують людей готувати їжу на багаттях посеред вулиць Гавани. Побутові справи, як-от прання чи прасування, жителі змушені виконувати лише в ті рідкісні години вночі, коли з’являється електроенергія.

Пальне на чорному ринку коштує понад $300 за бак, що значно перевищує заробіток більшості кубинців. Щоб вижити, місцеві вдаються до махінацій із орендованими туристичними авто, зливаючи з них залишки бензину для перепродажу.

Новозбудовані державні готелі стоять порожніми. Через відсутність авіаційного палива авіасполучення обмежене, а працівників туристичної галузі масово відправляють по домівках.

Бідність досягла критичної межі – пошук їжі у смітниках став звичним явищем навіть для дітей.

Незважаючи на заяви Трампа про те, що кубинський уряд відчайдушно шукає шляхів для угоди, офіційна Гавана продовжує риторику супротиву. Проте настрої на вулицях свідчать про крайню межу виснаження: люди, ховаючи обличчя, дедалі частіше говорять про неможливість прогодувати родини та готовність до будь-яких змін, аби лише покласти край цій кризі.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що уряд Куби «скоро впаде», а після повалення режиму він хоче зробити там намісником державного секретаря Марко Рубіо.

Американський президент дав чітко зрозуміти журналістам, що Куба є «наступним завданням» його адміністрації після Ірану.

Як повідомлялося раніше, мільйони людей на заході Куби залишилися без електропостачання після масштабного збою в енергосистемі. Відключення торкнулося Гавани та кількох провінцій і сталося після зупинки найбільшої теплоелектростанції країни.

За даними державної енергетичної компанії Куби, знеструмлення охопило територію від міста Пінар-дель-Ріо на заході до Камагуея в центральній частині острова.