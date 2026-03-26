Російська делегація з держдуми прибула до США: навіщо цей візит

Єгор Голівець
Єгор Голівець
Російська делегація з держдуми прибула до США: навіщо цей візит
Російська делегація прилетіла до США для переговорів
фото з відкритих джерел

Йдеться про «тестові переговори» після брифінгу Путіна і за участі підсанкційних депутатів

Делегація депутатів державної думи РФ вперше з початку повномасштабної війни прибула до США для участі у так званих «тестових переговорах». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The New York Times.

Візит організувала конгресвумен від Республіканської партії Анна Пауліна Луна. За даними видання, переговори мають неформальний характер і розглядаються як спроба Москви відновити контакти з Вашингтоном.

Очікувалося, що делегацію очолить голова комітету держдуми РФ Леонід Слуцький, однак він не отримав американську візу. За інформацією ЗМІ, це пов’язано, зокрема, з низкою звинувачень у сексуальних домаганнях.

Світлана Журова, депутатка Державної Думи Росії та колишня олімпійська чемпіонка. Вона є однією з чотирьох російських законодавців, які вирушили до Сполучених Штатів, незважаючи на санкції
Світлана Журова, депутатка Державної Думи Росії та колишня олімпійська чемпіонка. Вона є однією з чотирьох російських законодавців, які вирушили до Сполучених Штатів, незважаючи на санкції
фото: Reuters

До складу делегації увійшли: В’ячеслав Ніконов, Світлана Журова та Олександр Чернишов. Усі вони перебувають під санкціями США через підтримку анексії Криму та повномасштабної війни проти України. Попри це, Державний департамент США дозволив їм в’їзд до країни.

Переговори організувала депутатка Анна Пауліна Луна
Переговори організувала депутатка Анна Пауліна Луна
фото: The New York Times

Анна Пауліна Луна заявила, що отримала погодження на проведення таких переговорів і назвала їх частиною обговорення можливих мирних ініціатив. Водночас вона є співавторкою законопроєкту про припинення військової допомоги Україні та відома своєю критичною позицією щодо підтримки Києва.

Зі свого боку, прессекретар Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що Володимир Путін особисто провів брифінг для делегації перед її відправленням до США. У Москві розглядають цей візит як один із кроків для поступового відновлення двосторонніх контактів.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський відверто заявив про серйозні розбіжності у поглядах між Україною та Сполученими Штатами щодо реальних намірів Кремля. Поки Білий дім схиляється до віри у «миролюбність» диктатора, Київ бачить зовсім іншу картину. 

Читайте також:

Читайте також

Безпілотники другу ніч поспіль атакують Ленінградську область
Безпілотники другу ніч поспіль атакують Ленінградську область
Сьогодні, 03:30
США розглядають можливість захоплення острова Харг, Іран готує оборону
США розглядають можливість захоплення острова Харг, Іран готує оборону
Сьогодні, 00:31
Зенітна установка Oerlikon Skyshield
Швейцарія відмовила США в експорті зброї
21 березня, 01:58
З вини Будапешта не погоджено і 20-й пакет санкцій ЄС проти РФ
Санкції і гроші зависли: що показав березневий саміт Євросоюзу
20 березня, 18:51
Трамп «перемагає» в Ірані, але чому просить допомоги союзників? Аналіз CNN
Трамп «перемагає» в Ірані, але чому просить допомоги союзників? Аналіз CNN
17 березня, 01:45
Зеленський прокоментував роль США у переговорах з РФ
Зеленський закликав Трампа тиснути на Путіна
11 березня, 20:43
Пентагон витратив $5,6 млрд боєприпасів за два дні війни з Іраном
Війна з Іраном виснажила запаси зброї США: названо масштаби витрат
10 березня, 17:17
Ізраїль атакував Раду експертів Ірану під час виборів нового аятоли
Ізраїль атакував топпосадовців Ірану прямо під час обрання наступника Хаменеї
3 березня, 17:26
Німеччина, Велика Британія та Франція готові співпрацювати зі США щодо Ірану
Німеччина, Велика Британія та Франція готові співпрацювати зі США щодо Ірану
2 березня, 00:26

Переговори з Іраном зрушили з місця: Рубіо заявив про прогрес
Переговори з Іраном зрушили з місця: Рубіо заявив про прогрес
Президент Ірану подякував Путіну за «натхнення у війні»
Президент Ірану подякував Путіну за «натхнення у війні»
Російська делегація з держдуми прибула до США: навіщо цей візит
Російська делегація з держдуми прибула до США: навіщо цей візит
«Це не наша війна». Трамп зробив заяву про Україну
«Це не наша війна». Трамп зробив заяву про Україну
Поставки зброї Україні скорочують? Трамп прокоментував чутки
Поставки зброї Україні скорочують? Трамп прокоментував чутки
Трамп принизив британські авіаносці: деталі
Трамп принизив британські авіаносці: деталі

Швеція оприлюднила основний склад на матч проти збірної України
Сьогодні, 20:54
Збірна України оголосила стартовий склад на матч проти Швеції
Сьогодні, 20:22
Зеленський звернувся до Саміту лідерів у Гельсінкі і розповів про внесок України в безпеку на Близькому Сході
Сьогодні, 14:17
Підпільний ботокс у підсобці. Українки отримали покарання у Франції
Сьогодні, 11:07
В Україні подешевшав основний продукт з борщового набору: яка ціна нині
Сьогодні, 07:59
В Україні місцями дощитиме: погода на 26 березня
Сьогодні, 05:59

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
