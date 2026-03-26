Російська делегація з держдуми прибула до США: навіщо цей візит

Йдеться про «тестові переговори» після брифінгу Путіна і за участі підсанкційних депутатів

Делегація депутатів державної думи РФ вперше з початку повномасштабної війни прибула до США для участі у так званих «тестових переговорах». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The New York Times.

Візит організувала конгресвумен від Республіканської партії Анна Пауліна Луна. За даними видання, переговори мають неформальний характер і розглядаються як спроба Москви відновити контакти з Вашингтоном.

Очікувалося, що делегацію очолить голова комітету держдуми РФ Леонід Слуцький, однак він не отримав американську візу. За інформацією ЗМІ, це пов’язано, зокрема, з низкою звинувачень у сексуальних домаганнях.

Світлана Журова, депутатка Державної Думи Росії та колишня олімпійська чемпіонка. Вона є однією з чотирьох російських законодавців, які вирушили до Сполучених Штатів, незважаючи на санкції фото: Reuters

До складу делегації увійшли: В’ячеслав Ніконов, Світлана Журова та Олександр Чернишов. Усі вони перебувають під санкціями США через підтримку анексії Криму та повномасштабної війни проти України. Попри це, Державний департамент США дозволив їм в’їзд до країни.

Переговори організувала депутатка Анна Пауліна Луна фото: The New York Times

Анна Пауліна Луна заявила, що отримала погодження на проведення таких переговорів і назвала їх частиною обговорення можливих мирних ініціатив. Водночас вона є співавторкою законопроєкту про припинення військової допомоги Україні та відома своєю критичною позицією щодо підтримки Києва.

Зі свого боку, прессекретар Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що Володимир Путін особисто провів брифінг для делегації перед її відправленням до США. У Москві розглядають цей візит як один із кроків для поступового відновлення двосторонніх контактів.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський відверто заявив про серйозні розбіжності у поглядах між Україною та Сполученими Штатами щодо реальних намірів Кремля. Поки Білий дім схиляється до віри у «миролюбність» диктатора, Київ бачить зовсім іншу картину.