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Стало відомо, хто може стати новим послом Польщі в Україні

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Стало відомо, хто може стати новим послом Польщі в Україні
фото з відкритих джерел

В останні роки Ярослав Гузи працював експертом-міжнародником в агентстві PAP

Новим послом Польщі в Україні стане Ярослав Гузи. Про це повідомив нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.

«До цього він (Гузи – «Главком») не працював на дипломатичних посадах. Його дружина Агнєшка Ромашевська-Гузи – засновниця та головна редакторка незалежного білоруського телеканалу «Белсат», – йдеться в повідомленні.

68-річний Ярослав Гузи вивчав історію та соціологію у Ягеллонському університеті, був активним учасником студентських рухів, однак через активістську діяльність був під наглядом спецслужб і впродовж року був інтернований.

У 1988-1991 роках він навчався у Єльському університеті та пройшов стажування у Конгресі, а з 1991 року повернувся до Польщі на посаду радника міністра оборони. Потім був членом «Руху за Республіку Польську», членом ради Польського атлантичного клубу, ради співпраці з Тихоокеанським регіоном. В останні роки Ярослав Гузи працював експертом-міжнародником в агентстві PAP.

Нагадаємо, 21 березня зі слів представника канцелярії президента Польщі Марціна Пшидача стало відомо, що Бартош Ціхоцький у 2023 році року залишить посаду посла в Україні. Він працював послом Польщі в Україні з 2019 року.

Журналісти з’ясували, що Польща планувала замінити посла ще влітку і основною причиною для цього є «організаційні і сімейні обставини».

До слова, у серпні заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський заявив, що відносини його країни з Україною останнім часом не є найкращими через висловлювання представників української влади. 

На його думку, це пов’язано з тим, що в Україні «з’явилися якісь емоції». У Польщі це розуміють, адже ​​держава піддається нападу Росії, проте, як каже Яблонський, «Україна також не повинна атакувати своїх союзників».

Теги: Польща Україна війна

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