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Поблизу Бахмута прикордонники знищили польовий склад росіян (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Поблизу Бахмута прикордонники знищили польовий склад росіян (відео)
фото: ДПСУ

Аеророзвідка ДПСУ виявила місце накопичення боєкомплекту загарбників

Біля Бахмута на Донеччині прикордонники ліквідували польовий склад російських загарбників. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

«Аеророзвідка ДПСУ виявила місце накопичення боєкомплекту загарбників. А «дістали» його наші бійці за допомогою станкового автоматичного гранатомета разом з окупантом, який був біля цілі», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, триває 569-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти нашої держави. Протягом доби відбулось 17 бойових зіткнень. Також, російська федерація завдала чергового авіаційного удару іранськими ударними БпЛА Shahed-136/131. У результаті успішної бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони було знищено усі 17 ворожих «Шахедів».

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, знищують ворога та крок за кроком звільняють окуповані території. За результатами ведення штурмових дій Сили оборони мають частковий успіх в районі Кліщіївки Донецької області.

Теги: Бахмут війна окупанти

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