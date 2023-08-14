Контрнаступ без F-16. The New York Times оцінила шанси на успіх

На запитання, чи можлива перемога України без значної повітряної сили, більшість опитаних посадовців відповідає «так»

Україна може перемогти в контрнаступі й без західних винищувачів F-16. Їх наявність не має вирішального впливу на ситуацію на фронті. Про це написала The New York Times із посиланням на чинних і колишніх посадовців в Україні, США і Європі, а також західних оборонних аналітиків.

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Як пише видання, більшість військових експертів сумніваються в успіху контрнаступу, якщо Київ не отримає винищувачі.

Зазначається, що адміністрація Джо Байдена чекала понад рік, перш ніж дозволити країнам НАТО відправити в Україну F-16. Доки пілоти пройдуть навчання на цих літаках, буде занадто пізно, щоб допомогти і захистити наземні війська, які проходять через дану фазу бойових дій, зауважують журналісти.

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На запитання, чи може контрнаступ перемогти без значної повітряної сили – основи тактики ведення війни, до якої Захід закликає Україну – нинішні і колишні офіційні особи в Україні, США і Європі, а також західні оборонні аналітики відповідають «так».

Однак, на думку журналістів, без винищувачів це, швидше за все, буде набагато складніше.

«Це доведеться робити без F-16. Але я вірю, що вони зможуть», – прокоментував Філіп Брідлав, генерал Військово-повітряних сил США у відставці та екскомандувач НАТО.

«Якщо ви очікуєте, що Україна буде воювати так, як воюємо ми, то вони повинні мати ті інструменти, які маємо ми, а ми не дали їм цих інструментів», – додав він.

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Брак повітряних сил поставив Україну в невигідне становище цього літа проти російських бойових вертольотів, які атакували українські танки і бронемашини, вважають деякі експерти.

За даними міноборони Великої Британії, принаймні деякі з цих вертольотів оснащені протитанковими ракетами, які випускаються або занадто далеко, або занадто низько, щоб їх могла перехопити українська протиповітряна оборона.

За наявності більшої кількості бойових літаків Україна могла б краще захищати свої наземні війська від цих атак, сказав полковник Маркус Райзнер, який курирує питання розвитку збройних сил в головній військовій академії Австрії.

«Деякі американські генерали кажуть: «Ну, це не те, що зараз потрібно українцям». Я думаю, що це політична заява, а не військова логіка», – додав він.

Як сказано в публікації NYT, і Україна, і Росія мають потужну ППО, яка значною мірою стримує їх обох від завдання повітряних ударів поблизу або за лінією фронту за допомогою пілотованих бойових літаків. Здебільшого українські пілоти, які зараз літають на винищувачах радянських часів МіГ і «Сухой», намагаються не наближатися надто близько до своїх цілей і не затримуватися в повітрі надовго, щоб самим не стати мішенню.

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Представник адміністрації Байдена заявив, що незрозуміло, чи зможуть українські війська надати підтримку сухопутним силам, навіть якщо у них будуть F-16.

У матералі також ідеться про те, що після того, як Україна зазнала великих втрат на початку контрнаступу, намагаючись застосувати загальновійськовий підхід, деякі командири вирішили відмовитися від нього і повернутися до тактики, яку вони знають найкраще – артилерійських і ракетних обстрілів з метою послабити боєздатність Росії у війні на виснаження.

Це не стало повною несподіванкою для військових експертів, які вважають, що проблеми виходять далеко за межі відсутності повітряних сил. Полковник у відставці Стів Бойлан, досвідчений льотчик армії США і колишній речник Центру загальновійськових операцій у Форт-Лівенворті штату Канзас сказав, що американським військам знадобились роки, щоб навчитись робити це ефективно, а не посеред бою.

За словами Дугласа Баррі, військового експерта з аерокосмічних питань Міжнародного інституту стратегічних досліджень у Лондоні, відправка в бій лише кількох F-16 не матиме великого впливу на перебіг війни.

На думку Баррі, якби Україна мала кілька належним чином підготовлених і оснащених ескадрилій F-16, «чи допомогло б це в контрнаступі? Це теоретичне питання, але теоретична відповідь – так».

Нагадаємо, раніше The New York Times написала, що Сили оборони України досягли «тактично значущого» прогресу в контрнаступі на двох напрямках.

За повідомленням The Washington Post, Україні, ймовірно, доведеться прожити ще один рік без сучасних винищувачів F-16, які могли б забезпечити ефективне протистояння російській бойовій авіації під час контрнаступу та краще захистити цивільне населення від регулярних ударів ракетами та безпілотниками, які здійснює держава-агресорка.

До слова, якщо європейські союзники не організують тренування українських пілотів на винищувачах F-16, США пообіцяли узяти навчання на себе.

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Раніше Україна сформувала коаліцію для навчання пілотів на винищувачах F-16. Цей меморандум також підписали 11 країн коаліції з надання Україні літаків. Туди увійшли: Данія, Нідерланди, Бельгія, Канада, Люксембург, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Швеція та Велика Британія.

До слова, наразі ЗСУ потребують дві-три ескадрильї винищувачів F-16 для ефективного супротиву РФ.