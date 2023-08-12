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Україна досягла прогресу в контрнаступі на двох напрямках –The New York Times

Надія Карбунар
glavcom.ua
Україна досягла прогресу в контрнаступі на двох напрямках –The New York Times
Українські війська просунулися на 16-19 км вздовж двох головних ліній атаки
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Українці просуваються на південь до Бердянська і Мелітополя

Сили оборони України досягли «тактично значущого» прогресу в контрнаступі на двох напрямках. Про це пише The New York Times із посиланням на аналітиків ISW, українських чиновників і російських військових блогерів.

Як пише видання, українські війська просунулися на 10-12 миль (16-19 км, – ред.) вздовж двох головних ліній атаки у прагненні Києва досягти південного узбережжя і перерізати російські лінії постачання.

У наземній війні українці просуваються на південь по двох основних напрямках: через східне село Старомайорське до окупованого Росією Бердянська; і далі на захід до окупованого Росією Мелітополя.

«Захоплена територія, від 10 до 12 миль на обох векторах наступу, хоч і відносно невелика, але важлива тим, що змушує Москву відволікати сили з інших ділянок лінії фронту, кажуть військові аналітики. Інститут вивчення війни, вашингтонський аналітичний центр, назвав це просування «тактично важливим», заявивши, що передислокація Москви, швидше за все, «ще більше послабить російські оборонні лінії в сукупності», створюючи «можливості для будь-якого українського прориву, який може стати потенційно вирішальним», – ідеться у статті.

Водночас видання зазначає, що російські війська проводять власні наступальні операції на північному сході України навколо міста Куп'янськ. Змушуючи Україну оборонятися там, кажуть військові аналітики, Росія, швидше за все, намагається відволікти українські сили з інших ділянок, де вони ведуть наступ.

На одній з двох основних ліній атаки, яка спрямована на прибережний порт Бердянськ, Україна закріпила успіхи навколо зруйнованого села Старомайорське, яке вона відвоювала наприкінці липня, і, за словами українських військових і військових аналітиків, просувається в напрямку російського опорного пункту Урожайне.

Як пише NYT, Україна виділила тисячі військових, в тому числі найдосвідченіших і загартованих у боях морських піхотинців, а також бронетехніку для просування на південь долиною річки Мокрі Яли.

«Якщо їм вдасться прорватися через Урожайне або обійти його, вони опиняться в межах 50 миль (80,5 км – ред.) від двох великих портових міст Бердянська і Маріуполя на Азовському морі. І з кожною милею, яку вони просуваються, українські війська чинять все більший тиск на російські лінії постачання», – ідеться в публікації.

Нагадаємо, українські бійці просуваються на двох ділянках фронту, а саме у Запорізькі та Донецькій областях. Окупанти своєю чергою намагаються прорвати оборону ЗСУ на сході.

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Теги: росія українці військові Україна Бердянськ наступ

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