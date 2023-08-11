США навчатимуть українських пілотів на F-16 за однієї умови

Вашингтон прагне надати Києву довгострокові можливості

Якщо європейські союзники не організують тренування українських пілотів на винищувачах F-16, Сполучені Штати Америки можуть узяти навчання на себе. Про це заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, цитує кореспондент «Голосу Америки» Джефф Селдін у Twitter.

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«США відкриті для навчання українських пілотів, якщо європейські партнери не мають для цього можливості», – пояснив Кірбі.

Водночас представник Білого дому наголосив, що США прагнуть просуватися вперед щодо надання Україні «довгострокових можливостей».

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Нагадаємо, сьогодні The Washington Post написав, що Україні, ймовірно, доведеться прожити ще один рік без сучасних винищувачів F-16, які могли б забезпечити ефективне протистояння російській бойовій авіації під час контрнаступу та краще захистити цивільне населення від регулярних ударів ракетами та безпілотниками, які здійснює держава-агресорка.

Раніше Україна сформувала коаліцію для навчання пілотів на винищувачах F-16. Цей меморандум також підписали 11 країн коаліції з надання Україні літаків. Туди увійшли: Данія, Нідерланди, Бельгія, Канада, Люксембург, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Швеція та Велика Британія.

До слова, наразі ЗСУ потребують дві-три ескадрильї винищувачів F-16 для ефективного супротиву РФ.