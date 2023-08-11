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США навчатимуть українських пілотів на F-16 за однієї умови

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
США навчатимуть українських пілотів на F-16 за однієї умови
Винищувач F-16
фото: Wikimedia Commons

Вашингтон прагне надати Києву довгострокові можливості

Якщо європейські союзники не організують тренування українських пілотів на винищувачах F-16, Сполучені Штати Америки можуть узяти навчання на себе. Про це заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, цитує кореспондент «Голосу Америки» Джефф Селдін у Twitter.

«США відкриті для навчання українських пілотів, якщо європейські партнери не мають для цього можливості», – пояснив Кірбі.

Водночас представник Білого дому наголосив, що США прагнуть просуватися вперед щодо надання Україні «довгострокових можливостей».

Нагадаємо, сьогодні The Washington Post написав, що Україні, ймовірно, доведеться прожити ще один рік без сучасних винищувачів F-16, які могли б забезпечити ефективне протистояння російській бойовій авіації під час контрнаступу та краще захистити цивільне населення від регулярних ударів ракетами та безпілотниками, які здійснює держава-агресорка. 

Раніше Україна сформувала коаліцію для навчання пілотів на винищувачах F-16. Цей меморандум також підписали 11 країн коаліції з надання Україні літаків. Туди увійшли: Данія, Нідерланди, Бельгія, Канада, Люксембург, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Швеція та Велика Британія.

До слова, наразі ЗСУ потребують дві-три ескадрильї винищувачів F-16 для ефективного супротиву РФ.

Теги: військові навчання США винищувач

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