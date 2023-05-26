Уряд Литви анонсував новий пакет військової допомоги для ЗСУ

Військова допомога Литви Україні скоро сягне 465 мільйонів євро

Уряд Литви анонсував новий пакет військової допомоги для Збройних сил України. Серед іншого, очікуються постачання безпілотників і боєприпасів. Про це повідомляє пресслужба Міноборони Литви.

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У четвер, 25 травня міністр національної оборони Арвідас Анушаускас взяв участь у дистанційній зустрічі країн-донорів допомоги Україні у форматі Рамштайн, де відзначив важливість надання Україні євроатлантичної перспективи та презентував останній пакет військової допомоги Литви.

«Перемога України – це єдине, що може відновити мир та стабільність на євроатлантичному просторі», – сказав міністр, підкресливши, що Литва продовжуватиме бути послідовним другом України стільки, скільки буде потрібно до цього дня.

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За словами Анушаускаса, новий пакет військової допомоги Україні з боку Литви включатиме протидронове обладнання, боєприпаси, сухі харчові пайки та іншу допомогу.

Урядовець також наголосив на важливості навчання українських військових, зазначивши, що Литва значно збільшила обсяг навчань та кількість призначених для нього інструкторів.

Окрім навчання, Литва цього року передає зброю та обладнання, забезпечує медичне обслуговування та реабілітацію та перераховує кошти у міжнародні фонди на підтримку України.

Нагадаємо, литовська митниця з 5 червня посилить контроль за товарами, на які поширюються експортні заборони й обмеження та які експортуються до третіх країн через територію Російської Федерації або Білорусі або перевозяться транзитом через ці країни.