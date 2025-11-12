Головна Світ Політика
Конвенція про заборону протипіхотних мін може кардинально змінитися

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Влітку президент Зеленський підписав указ, яким ввів у дію рішення РНБО про вихід України з Оттавської конвенції
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Фахівці з більш ніж 15 країн дійшли висновку, що Оттавська конвенція не відповідає реаліям гібридної війни

На міжнародній конференції в Хорватії військові експерти, політики та журналісти з усієї Європи, Африки та Близького Сходу закликали переглянути Оттавську конвенцію 1997 року. Вона забороняє використання протипіхотних мін. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Delfi.

Дводенний захід «Переосмислення Оттавської конвенції 2025» зібрав фахівців з більш ніж 15 країн. Вони заявили, що договір, задуманий в епоху оптимізму після закінчення холодної війни, більше не відповідає реаліям гібридної війни, асиметричних конфліктів і відновленої практики збройної агресії для захоплення територій.

Делегати з України, Нігерії, Азербайджану та Мавританії попередили, що абсолютна заборона на міни, яка міститься в договорі, створює небезпечну асиметрію: відповідальні держави пов'язані його обмеженнями, тоді як в агресорів розв'язані руки. Учасники запропонували нову структуру, засновану на етичній обороні, – інтегруючи сучасні технології самонейтралізації та розпізнавання цілей під суворим міжнародним контролем. Це замінить сліпу заборону системою підзвітності, прозорості та відповідальної оборони.

Представник України Руслан Місюня підкреслив, що «технології тепер дозволяють нам захищатися етично – одночасно оберігати цивільне населення і забезпечувати національну безпеку».

Конференція завершилася закликом до розробки на початку 2026 року Загребської декларації, в якій будуть викладені:

  • винятки з метою оборони для країн, які зазнали підтвердженої зовнішньої агресії; 
  • підзвітність і фінансова відповідальність за мінне забруднення в колоніальний і воєнний час; 
  • інтеграція сучасних технологій безпеки, верифікації та прозорості; 
  • незмінна прихильність до розмінування та реабілітації постраждалих.

Конвенція про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про ї́хнє знищення (неофіційно Оттавська конвенція) – міжнародна угода (договір, конвенція), спрямована на припинення використання протипіхотних мін як одного із засобів збройної боротьби. Ухвалена на дипломатичній конференції в Осло 18 вересня 1997 і відкрита для підписання в Оттаві 3-4 грудня 1997 року. Конвенція набрала чинності 1 березня 1999.

Україна підписала конвенцію у лютому 1999 року у Нью-Йорку. Ратифікація договору Верховною Радою відбулася 18 травня 2005 року. На час підписання угоди Україна порядкувала п’ятим найбільшим арсеналом протипіхотних мін у світі (після Китаю, Російської Федерації, США та Пакистану), що дістався їй у спадок від Радянського Союзу та налічував 6 млн мін типу ПФМ-1. 27 травня 2003 року на Донеччині, у результаті виконання рамкової домовленості між Кабінетом міністрів України і урядом Канади про ліквідацію протипіхотних мін в Україні, було ліквідовано останню міну типу ПМН.

Нагадаємо, ратифікована Україною Оттавська конвенція, яка забороняє застосування протипіхотних мін, обмежує право на самооборону під час протистояння російській агресії. Тому президент України Володимир Зеленський наприкінці червня підписав указ про вихід України з міжнародного договору, що забороняє застосування, накопичення та виробництво протипіхотних мін.

