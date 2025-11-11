Хорватія звинуватила Угорщину в брехні про «неадекватність» нафтопроводу JANAF

Компанія JANAF має всі можливості та потужності для постачання всієї необхідної сирої нафти на НПЗ в Угорщині

Прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович заявив, що твердження Угорщини про недостатність потужностей Адріатичного трубопроводу (JANAF) для повного заміщення російської нафти є неправдивими та викривляють факти. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Index.

Пленкович назвав заяви угорської влади та нафтопереробної компанії Mol хибним наративом і абсолютно неправдивою версією. Він наголосив, що компанія JANAF (яка керує трубопроводом) має всі можливості та потужності для постачання всієї необхідної сирої нафти на НПЗ в Угорщині.

Загальна потужність хорватського нафтопроводу перевищує максимальні експлуатаційні потужності як угорського, так і словацького нафтопереробних заводів, якими управляє Mol.

Прем'єр-міністр Хорватії також висловив здивування, що цей хибний наратив знаходить певне напівсхвалення з боку США. Він підкреслив, що Угорщині надано виняток на продовження отримання російської нафти, хоча вона має реальну можливість отримувати нафту неросійського походження через JANAF.

Пленкович назвав неправильним аргумент про те, що Угорщина нібито не має інших трубопроводів чи виходу до моря. Він підсумував, що це не відповідає дійсності та вводить в оману тих, хто приймає його за правду.

Як відомо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан повідомив, що за результатами його переговорів із Дональдом Трампом Будапешт домігся виключення країни з-під дії американських санкційних обмежень, які стосуються імпорту енергоносіїв із Росії.

Глава угорського уряду зазначив, що між стратегічними інтересами Угорщини та США немає розбіжностей чи суперечностей. Проте існує значна кількість збігів в інтересах обох держав, а також були питання, які вимагали врегулювання. Цим темам було присвячено тривалу розмову.

«Главком» писав, президент США Дональд Трамп висловив думку, що Угорщина не повинна зазнавати вторинних санкцій за купівлю нафти в Росії, на відміну від інших європейських країн. За його словами, Угорщині «дуже складно» «отримувати нафту і газ з інших регіонів».

«Це велика країна, але вона не має виходу до моря, у неї немає портів. Тому вона має складну проблему», – заявив Трамп журналістам перед двостороннім обідом з Орбаном.