Хорватія повертає обов’язкову військову службу

Парламент ухвалив закон про призов для молоді з метою базової військової підготовки

Хорватський парламент підтримав відновлення обов’язкової військової служби. Двомісячна підготовка допоможе молоді набути навичок для кризових ситуацій, а призовників забезпечать зарплатою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на AP.

Парламент Хорватії у п’ятницю проголосував за відновлення обов’язкової військової служби. Закон підтримали 84 депутати, 11 проголосували проти, ще 30 утрималися.

Міністерство оборони пояснило, що метою кроку є навчання молоді базовим військовим навичкам, які можуть стати у пригоді в кризових ситуаціях та сприяти національній безпеці.

Служба триватиме два місяці і передбачатиме базову військову підготовку. До кінця року розпочнеться виклик призовників, народжених у 2007 році, на медичне обстеження. Призовники отримуватимуть зарплату, а ті, хто відмовляється від служби, зможуть обрати альтернативну цивільну службу.

