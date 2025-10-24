Головна Світ Політика
Хорватія повертає обов'язкову військову службу

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Хорватський парламент підтримав відновлення обов’язкової військової служби
фото: Reuters

Парламент ухвалив закон про призов для молоді з метою базової військової підготовки

Хорватський парламент підтримав відновлення обов’язкової військової служби. Двомісячна підготовка допоможе молоді набути навичок для кризових ситуацій, а призовників забезпечать зарплатою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на AP.

Парламент Хорватії у п’ятницю проголосував за відновлення обов’язкової військової служби. Закон підтримали 84 депутати, 11 проголосували проти, ще 30 утрималися.

Міністерство оборони пояснило, що метою кроку є навчання молоді базовим військовим навичкам, які можуть стати у пригоді в кризових ситуаціях та сприяти національній безпеці.

Служба триватиме два місяці і передбачатиме базову військову підготовку. До кінця року розпочнеться виклик призовників, народжених у 2007 році, на медичне обстеження. Призовники отримуватимуть зарплату, а ті, хто відмовляється від служби, зможуть обрати альтернативну цивільну службу.

Нагадаємо, що Росія та Білорусь несподівано скоротили військові навчання «Захід-2025» і перенесли ключові маневри подалі від західних кордонів Білорусі. За оцінками аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), це може бути спробою Москви та Мінська продемонструвати Заходу образ «спокійних та розсудливих» держав, водночас приховуючи обмежений військовий потенціал Росії за межами активного фронту.

Студенти, які проходять базову загальну військову підготовку (БЗВП) у закладах освіти, автоматично потрапляють до резерву Збройних сил України після складання військової присяги. Як пояснив військовий експерт і голова ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, цей процес є частиною системи формування людського резерву для армії. Після досягнення 25 років такі резервісти можуть бути призвані на службу у разі потреби, за умови, що їхній фізичний стан і відповідність критеріям відбору дозволяють це.

