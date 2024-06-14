Кораблі Росії біля берегів США: Трамп не на жарт розлютився

Трамп розкритикував військові навчання росіян поблизу Куби

Кандидат у президенти США Дональд Трамп розлючений військовими навчаннями російського ВМФ неподалік територіальних вод США, а зокрема, їхнім прибуттям до порту Гавани, що недалеко до узбережжя Флориди.

«Ми хочемо бачити, що збройні сили потужні, що гроші не даремно витрачаються по всьому світу. Ми не хочемо бачити російські кораблі прямо біля узбережжя Флориди, де вони зараз знаходяться. Це просто немислимо», – заявив Трамп після зустрічі з законодавцями від Республіканської партії у Вашингтоні. Його слова пролунали в ефірі Youtube-каналу The Times.

Ці коментарі пролунали на тлі завершення російських військово-морських навчань та їхнього прибуття до столиці Куби – Гавани цього тижня.

Як повідомляли росЗМІ, у навчаннях в Карибському регіоні брали участь фрегат «Адмірал флоту Радянського Союзу Горшков», атомний підводний ракетний крейсер «Казань», морський танкер «Академік Пашин» та рятувальне буксирне судно «Микола Чикер».

Пентагон заявляв, що військово-морські сили США стежать за навчаннями російського ВМФ на Кубі. Як писала CBS News, для спостереження за навчаннями російських кораблів США направили два есмінці, два кораблі з гідролокаторами та ще три американські військові судна.

Раніше Дональд Трамп розкритикував закон про допомогу Україні на $60 млрд, який не могли ухвалити більше ніж пів року.