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Розвідка дроном вразила швидкісний катер окупантів у Криму

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Розвідка дроном вразила швидкісний катер окупантів у Криму
Атака морським дроном Магура V5 сталася в районі бухти Вузька
фото ілюстративне

Для атаки був застосований морський дрон Magura V5

Головне управління розвідки уразило морським дроном російський швидкісний катер у районі бухти Вузька в тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляють джерела в спецслужбах.

Як зазначається, ураження морським безпілотником Магура V5 російського швидкісного катера у районі бухти Вузька – це операція Головного управління розвідки. 

Атака морським дроном Магура V5 сталася в районі бухти Вузька (район Чорноморське) в ніч на 6 травня.

Співрозмовники додають, що за успішною операцією з враження швидкісного катера російських військ морським стоїть Головне управління розвідки Міноборони. 

Нагадаємо, що після тривалої перерви у Криму загарбники пожалілися на атаку морських дронів. Окупанти кажуть, що цієї ночі біля західного узбережжя півострова їм нібито вдалося «знищити» знищено до п'ять безекіпажних катерів, які, мовляв «належать ЗСУ». Що цікаво, що ворог також підтвердив інформацію про те, що атака була в районі населеного пункту Чорноморське.

Розвідка дроном вразила швидкісний катер окупантів у Криму фото 1

Також повідомлялося, що у тимчасово окупованому Криму на вході в Севастопольську бухту російські загарбники встановлюють додаткові баржі для захисту від українських морських дронів. 

Теги: розвідка Крим дрон

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