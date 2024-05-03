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Львів'янка намагалася вивезти з України старовинну скрипку Страдіварі (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Львів'янка намагалася вивезти з України старовинну скрипку Страдіварі (фото)
«Знахідку» вилучили та скерували на експертизу
фото Західне регіональне управління Держприкордонслужби України, Facebook

Вилучена на кордоні скрипка Antonius Stradivarius виробництва 1713 року може становити культурну та історичну цінність

Українські прикордонники спільно з працівниками митниці в пункті пропуску «Краківець» припинили спробу переміщення через українсько-польський кордон скрипки Antonius Stradivarius.

Як повідомляє пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України, 28-річна уродженка Львова слідувала до Польщі легковим автомобілем. Під час заїзду на територію пункту пропуску жінка обрала смугу «зелений коридор» та повідомила, що переміщує особисті речі. Виходячи з аналізу та оцінки ризиків легковик скерували на додаткову перевірку.

Незадекларовану скрипку Antonius Stradivarius виробництва 1713 року виявили у багажнику авто
Незадекларовану скрипку Antonius Stradivarius виробництва 1713 року виявили у багажнику авто
фото Західне регіональне управління Держприкордонслужби України, Facebook

Згодом у багажному відділенні оглядова група виявила скрипку Antonius Stradivarius виробництва 1713 року, яка може становити культурну та історичну цінність.

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«Знахідку» вилучили та скерували на експертизу.

Нагадаємо, для деяких категорій українців можуть змінитися правила виїзду за кордон. Причиною цьому стане набуття чинності нового закону про мобілізацію. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.Демченко пояснив, що уряд має зробити відповідними до ухваленого закону про мобілізацію інші законодавчі акти України, зокрема ті, що регулюють правила перетину кордону.Утім, речник ДПСУ наголосив, що достеменно не може сказати, чого стосуватимуться можливі зміни щодо перетину кордону.я

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Утім, речник ДПСУ наголосив, що достеменно не може сказати, чого стосуватимуться можливі зміни щодо перетину кордону.

Теги: прикордонники митниця контрабанда жінка кордон

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