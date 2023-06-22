Британія розслідує можливу співпрацю своїх науковців з Іраном для розробки БПЛА

Розслідування перевірить, чи справді британські науковці співпрацювали з Іраном в дослідженнях, пов’язаних із програмою безпілотників Тегерана

Уряд Великої Британії розслідує, чи справді науковці британських університетів допомагали іранському режиму розробляти технології, які могли бути використані для вдосконалення його програми зі створення дронів-камікадзе. Про це пише Financial Times.

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Виступаючи в середу в парламенті, прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак заявив, що Лондон серйозно сприймає всіх звинувачення в порушенні експортного контролю.

«Ми не погодимося на співпрацю, яка ставить під загрозу нашу національну безпеку», – додав він.

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Розслідування на чолі з Міністерством торгівлі й промисловості Британії перевірить, чи справді науковці кількох британських університетів співпрацювали з іранськими колегами в дослідженнях, пов’язаних із програмою безпілотників Тегерана.

Розслідування спричинила публікація британської газети The Jewish Chronicle на початку червня, яка розповідала про співпрацю між науковцями з Великої Британії та Ірану.

У матеріалі стверджується, що дослідники з кількох британських університетів, зокрема Імперського коледжу Лондона та Кренфілдського університету, який має партнерські відносини з Міністерством оборони Великої Британії – працювали з іранськими науковцями над дослідженнями, які могли б збільшити висоту, швидкість і дальність польоту дронів

Серед іншого, у 2019 та 2021 роках вийшли спільні публікації британських та іранських учених, де досліджувався вплив різних типів двигунів на продуктивність дронів та різні системи управління, що розробляються для авіаційних двигунів.

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Раніше повідомлялося, що Британія вперше звинуватила Іран у наданні військової допомоги Росії.