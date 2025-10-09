Відновлення електропостачання ЗАЕС, вибух аміакопроводу на Донеччині. Головне за 9 жовтня

Окупанти підірвали ділянку аміакопроводу «Тольятті-Одеса»

Розпочато процес відновлення зовнішнього електропостачання на ЗАЕС, на Донеччині підірвано трубопровід з аміаком, Рада дозволила бронювати людей у розшуку ТЦК та без військового квитка. «Главком» склав добірку новин 9 жовтня, щоб ви були в курсі головних подій:

Розпочато процес відновлення зовнішнього електропостачання на ЗАЕС

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що сьогодні, 9 жовтня, розпочався процес відновлення зовнішнього електропостачання Запорізької АЕС.

На Донеччині підірвано трубопровід з аміаком

Підірвано ділянку аміакопроводу «Тольятті-Одеса» поблизу населеного пункту Русин Яр на Донеччині. РФ традиційно звинуватила ЗСУ у вибуху.

Рада дозволила бронювати людей у розшуку ТЦК та без військового квитка

Парламент дозволив бронювати українців, які перебувають у розшуку територіальних центрів комплектування, а також тих, хто не має військового квитка. Відповідне рішення підтримали 272 нардепів.

Європарламент не підтримав два вотуми недовіри до Єврокомісії

Європарламент відхилив дві спроби висловити вотум недовіри Європейській комісії на чолі з її президентом Урсулою фон дер Ляєн.

Пропозиції, подані ультраправими та ультралівими групами в Європейському парламенті, були обговорені в понеділок ввечері, а голосування відбулося в четвер опівдні. Обидві пропозиції не мали реальних шансів на успіх і не набрали необхідної подвійної більшості для прийняття.

Названо лауреата Нобелівської премії-2025 з літератури

Угорський письменник Ласло Краснагоркаї став лауреатом Нобелівської премії з літератури 2025 року. Нобелівська премія з літератури присуджена «за його переконливу та пророчу творчість, яка в умовах апокаліптичного терору підтверджує силу мистецтва».

Як відомо, Ласло Краснагоркаї народився 1954 року в невеликому містечку Дьюла на південному сході Угорщини.

Путін «знайшов крайніх» у авіатастрофі літака AZAL

Російський диктатор Володимир Путін уперше публічно згадав Україну у контексті катастрофи літака азербайджанської авіакомпанії AZAL, який Росія збила 25 грудня 2024 року. За його словами, «причини трагедії пов’язані з тим, що в небі нібито перебував український безпілотник».