Кремль посилює протиповітряну оборону Москви: деталі

Українські безпілотники «можуть летіти на 1000 км і атакувати будь-які цілі у центральноєвропейській частині Росії»

«Причиною занепокоєння Кремля щодо безпеки Москви стали українські атаки на територію Росії»

Російська влада зміцнює протиповітряну оборону Москви через українські новітні безпілотники, які «можуть летіти на 1000 км і атакувати будь-які цілі у центральноєвропейській частині Росії». Про це пишуть російські телеграм-канали.

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У Москві розпочалося будівництво майданчиків для встановлення зенітних ракетних комплексів та центрів управління. Більшість із них перебувають у міських округах на півдні та південному сході Підмосков'я, але нові дислокації з'явилися й у межах міста. З'явилися знімки, які показують, що дивізіони ППО розгорнуті на полях Тимірязівської сільськогосподарської академії, а також у Сокільниках та Лосиному острові.

«Причиною занепокоєння Кремля щодо безпеки Москви стали українські атаки на територію Росії: військовий аеродром у Калузької області, авіабаза Дягілєво під Рязанню, аеродром Енгельс у Саратовській області. Внаслідок цих ударів кілька літаків стратегічної авіації зазнали пошкоджень, а склади палива були знищені», – зазначається у повідомленні.

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За інформацією міноборони РФ, Україна використала для атак модернізовані радянські безпілотники Ту-141 «Стриж» дальністю до 630 км. Проте британські аналітики впевнені, що українці розробили нові оригінальні безпілотники. У грудні це підтвердили офіційні особи. Новий безпілотник може вражати цілі з відривом до тисячі кілометрів і має бойову масу до 75 кг.

«З такою дальністю і потужністю Київ може атакувати практично будь-які цілі в центральноєвропейській частині Росії і навіть Москву», – йдеться у дописі.

Нагадаємо, на тлі диверсій, які відбуваються дедалі ближче до столиці держави-терористки Росії, влада вирішила зміцнити «повітряний щит» Москви. Нові майданчики ППО та ПРО тепер будуть розташовані не лише довкола, а й у межах міста.

Джерело каже, що посилити безпеку вирішили із двох причин:

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По-перше, занепокоєння влади викликала жовтнева атака безпілотника на військовий аеродром «Шайківка» у Калузької області, розташований приблизно за 250 км від Кремля.

По-друге, перевірка комплексна перевірка об'єктів «повітряного щита» у Московській області, які оперізують столицю виявила їхній незадовільний стан – в одній із ракетних шахт, яка має бути герметичною, знайшли мертву лисицю.

Повідомлялося, що вночі 17 січня у російському місті Бєлгород пролунали вибухи. Губернатор області заявив, що спрацювала протиповітряна оборона.