Кремль посилює протиповітряну оборону Москви: деталі
«Причиною занепокоєння Кремля щодо безпеки Москви стали українські атаки на територію Росії»
Російська влада зміцнює протиповітряну оборону Москви через українські новітні безпілотники, які «можуть летіти на 1000 км і атакувати будь-які цілі у центральноєвропейській частині Росії». Про це пишуть російські телеграм-канали.
У Москві розпочалося будівництво майданчиків для встановлення зенітних ракетних комплексів та центрів управління. Більшість із них перебувають у міських округах на півдні та південному сході Підмосков'я, але нові дислокації з'явилися й у межах міста. З'явилися знімки, які показують, що дивізіони ППО розгорнуті на полях Тимірязівської сільськогосподарської академії, а також у Сокільниках та Лосиному острові.
«Причиною занепокоєння Кремля щодо безпеки Москви стали українські атаки на територію Росії: військовий аеродром у Калузької області, авіабаза Дягілєво під Рязанню, аеродром Енгельс у Саратовській області. Внаслідок цих ударів кілька літаків стратегічної авіації зазнали пошкоджень, а склади палива були знищені», – зазначається у повідомленні.
За інформацією міноборони РФ, Україна використала для атак модернізовані радянські безпілотники Ту-141 «Стриж» дальністю до 630 км. Проте британські аналітики впевнені, що українці розробили нові оригінальні безпілотники. У грудні це підтвердили офіційні особи. Новий безпілотник може вражати цілі з відривом до тисячі кілометрів і має бойову масу до 75 кг.
«З такою дальністю і потужністю Київ може атакувати практично будь-які цілі в центральноєвропейській частині Росії і навіть Москву», – йдеться у дописі.
Нагадаємо, на тлі диверсій, які відбуваються дедалі ближче до столиці держави-терористки Росії, влада вирішила зміцнити «повітряний щит» Москви. Нові майданчики ППО та ПРО тепер будуть розташовані не лише довкола, а й у межах міста.
Джерело каже, що посилити безпеку вирішили із двох причин:
- По-перше, занепокоєння влади викликала жовтнева атака безпілотника на військовий аеродром «Шайківка» у Калузької області, розташований приблизно за 250 км від Кремля.
- По-друге, перевірка комплексна перевірка об'єктів «повітряного щита» у Московській області, які оперізують столицю виявила їхній незадовільний стан – в одній із ракетних шахт, яка має бути герметичною, знайшли мертву лисицю.
Повідомлялося, що вночі 17 січня у російському місті Бєлгород пролунали вибухи. Губернатор області заявив, що спрацювала протиповітряна оборона.
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