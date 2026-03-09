Головна Світ Політика
search button user button menu button

Кремль поскаржився на міжнародне право

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Кремль поскаржився на міжнародне право
Пєсков зробив заяву про міжнародне право
фото: РИА

Пєсков: На тлі цього «ідеального шторму», який зараз почався, потрібно зосередитися на собі

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що норм і принципів міжнародного права фактично більше немає, а які правила прийшли йому на зміну – поки що сформулювати не виходить. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

«На тлі цього «ідеального шторму», який зараз почався, потрібно зосередитися на собі, на своїх інтересах, на своєму потенціалі. Там, де його не вистачає, його потрібно нарощувати», – сказав Пєсков, коментуючи події на Близькому Сході.

Речник додав, що відбулася істотна дестабілізація регіону і «настає такий кумулятивний ефект від величезної кількості регіональних конфліктів і невирішених проблем».

Нагадаємо, що попри тривале партнерство з Тегераном, у Москві дедалі частіше лунає риторика про «чужу війну», до якої Росія не має відношення. Так, речник Путіна Дмитро Пєсков у коментарі російським пропагандистам заявив, що «то не наша війна».

На фоні ескалації бойових дій на Близькому Сході Кремль обрав тактику інформаційного та військового дистанціювання.

Читайте також:

Теги: Дмитро Пєсков росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Іранський прапор розміщено серед руїн та уламків поруч зі зруйнованою житловою будівлею поблизу площі Фірдоусі в Тегерані
Війна Трампа в Ірані нагадує вторгнення Путіна в Україну: п’ять спільних рис від NYT
Вчора, 15:59
Постраждалі перебувають у лікарні
Російські окупанти атакували FPV-дроном «швидку» на Миколаївщині
Вчора, 10:08
Ми втомилися, дуже, як ніхто не може уявити. Але й адаптувалися – через біль і втрати, через вогонь і темряву
Чотири роки великої війни: змінився світ, а як змінилися ми?
24 лютого, 12:28
Унаслідок вибуху один поліцейський загинув на місці
Вибух службового авто у Москві: усі подробиці події
24 лютого, 00:56
Росія, не маючи привабливої моделі майбутнього, діє як паразит на тілі західної цивілізації
Чому Росія мислить війною. Частина 3
22 лютого, 20:15
Зеленський заявив, що США обговорюють з РФ нову угоду щодо НАТО
Зеленський заявив, що США обговорюють з РФ нову угоду щодо НАТО
19 лютого, 08:53
Кремль пояснює ці кроки необхідністю захисту національної безпеки
Росія посилює контроль: з’явилися «дитячі» номери та прив'язка SIM-карт до IMEI
18 лютого, 13:03
Які підприємства концерну «Калашников» досі не під санкціями? Дані розвідки
Які підприємства концерну «Калашников» досі не під санкціями? Дані розвідки
16 лютого, 10:59
МОК дискваліфікував Владислава Гераскевича
Кремль підтримав МОК, який відсторонив Гераскевича від Олімпіади
12 лютого, 18:04

Політика

Кремль поскаржився на міжнародне право
Кремль поскаржився на міжнародне право
В Ірані обрано нового верховного лідера, заяви Трампа: головне за ніч 9 березня 2026
В Ірані обрано нового верховного лідера, заяви Трампа: головне за ніч 9 березня 2026
Чому Кім Чен Ин уважно стежить за діями Трампа в Ірані: пояснення CNN
Чому Кім Чен Ин уважно стежить за діями Трампа в Ірані: пояснення CNN
Трамп заявив, що вирішить разом з Ізраїлем, коли закінчиться війна з Іраном
Трамп заявив, що вирішить разом з Ізраїлем, коли закінчиться війна з Іраном
Боротьба амбіцій у Білому домі: як війна з Іраном вплинула на оточення Трампа
Боротьба амбіцій у Білому домі: як війна з Іраном вплинула на оточення Трампа
Гегсет заявив, що США встановлять умови капітуляції Ірану
Гегсет заявив, що США встановлять умови капітуляції Ірану

Новини

В Україні сонячно, без опадів: погода на 9 березня
Сьогодні, 05:59
Вибухи на військових складах у Донецьку: що відомо (відео)
Вчора, 13:13
В Україні теплішає, без опадів: погода на 8 березня
Вчора, 05:59
«Кривбас» у більшості не зміг дотиснути «Оболонь» в Прем'єр-лізі
7 березня, 17:29
Україна оформила потрійний подіум у біатлоні на Паралімпіаді
7 березня, 16:18
Росію освистали на церемонії відкриття Паралімпіади-2026
7 березня, 11:15

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua