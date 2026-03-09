Пєсков: На тлі цього «ідеального шторму», який зараз почався, потрібно зосередитися на собі

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що норм і принципів міжнародного права фактично більше немає, а які правила прийшли йому на зміну – поки що сформулювати не виходить. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

«На тлі цього «ідеального шторму», який зараз почався, потрібно зосередитися на собі, на своїх інтересах, на своєму потенціалі. Там, де його не вистачає, його потрібно нарощувати», – сказав Пєсков, коментуючи події на Близькому Сході.

Речник додав, що відбулася істотна дестабілізація регіону і «настає такий кумулятивний ефект від величезної кількості регіональних конфліктів і невирішених проблем».

Нагадаємо, що попри тривале партнерство з Тегераном, у Москві дедалі частіше лунає риторика про «чужу війну», до якої Росія не має відношення. Так, речник Путіна Дмитро Пєсков у коментарі російським пропагандистам заявив, що «то не наша війна».

На фоні ескалації бойових дій на Близькому Сході Кремль обрав тактику інформаційного та військового дистанціювання.