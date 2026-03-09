Голова парламенту Чехії звинуватив Україну у контрабанді зброї

Томіо Окамура заявив, що перевізники маскують регулярні рейси з нібито контрабандою під виглядом «турів з України»

Томіо Окамура закликав посилити контроль перевезень між Україною та Чехією

Голова Палати представників Чехії Томіо Окамура виступив із заявою про нібито контрабанду товарів, зокрема зброї, автобусними рейсами між Україною та Чехією. Він закликав запровадити жорсткіші правила для перевізників та перевіряти пасажирів, які прибувають з України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на чеського мовника ceska-jistice.

Окамура заявив, що правляча коаліція планує вирішити «проблему контрабанди військових та збройових товарів автобусними маршрутами між Україною та Чехією» шляхом посилення правил автобусних перевезень. За словами політика, цим питанням уже займається поліція, а також створено спеціальну робочу групу.

Окамура стверджує, що автобусним транспортом «з України до Чехії контрабандою ввозять різні товари, зокрема військові та збройові, тут працює величезна кількість недобросовісних перевізників».

Він також заявив, що частина компаній нібито не має дозволів на регулярні перевезення. За його словами, деякі перевізники обходять правила, організовуючи так звані «тури з України». Окамура зазначив, що між Чехією та Україною регулярно подорожують приблизно 2 млн людей.

До слова, коаліційний уряд прем’єр-міністра Чехії Андрея Бабіша пережив першу спробу висловлення вотуму недовіри в Палаті депутатів парламенту. Під час голосування за вотум недовіри уряду проголосували 84 депутати від опозиції. Ще вісім опозиційних парламентарів утрималися.

Раніше президент Чехії Петер Павел наголосив, що снарядна ініціатива, яка вже забезпечила Україні майже 4,4 млн великокаліберних боєприпасів, має бути продовжена, оскільки альтернативи цій програмі немає. Політик зазначив, що в необхідності продовжувати ініціативу щодо боєприпасів переконаний не лише він, але й багато союзників, принаймні 15, які фінансово беруть у ній участь і, звичайно, Україна, яка вважає ініціативу щодо боєприпасів надзвичайно успішною.