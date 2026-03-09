Головна Світ Політика
search button user button menu button

Голова парламенту Чехії звинуватив Україну у контрабанді зброї

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Голова парламенту Чехії звинуватив Україну у контрабанді зброї
Томіо Окамура заявив, що перевізники маскують регулярні рейси з нібито контрабандою під виглядом «турів з України»
фото: Deml Ondřej

Томіо Окамура закликав посилити контроль перевезень між Україною та Чехією

Голова Палати представників Чехії Томіо Окамура виступив із заявою про нібито контрабанду товарів, зокрема зброї, автобусними рейсами між Україною та Чехією. Він закликав запровадити жорсткіші правила для перевізників та перевіряти пасажирів, які прибувають з України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на чеського мовника ceska-jistice.

Окамура заявив, що правляча коаліція планує вирішити «проблему контрабанди військових та збройових товарів автобусними маршрутами між Україною та Чехією» шляхом посилення правил автобусних перевезень. За словами політика, цим питанням уже займається поліція, а також створено спеціальну робочу групу.

Окамура стверджує, що автобусним транспортом «з України до Чехії контрабандою ввозять різні товари, зокрема військові та збройові, тут працює величезна кількість недобросовісних перевізників».

Він також заявив, що частина компаній нібито не має дозволів на регулярні перевезення. За його словами, деякі перевізники обходять правила, організовуючи так звані «тури з України». Окамура зазначив, що між Чехією та Україною регулярно подорожують приблизно 2 млн людей.

До слова, коаліційний уряд прем’єр-міністра Чехії Андрея Бабіша пережив першу спробу висловлення вотуму недовіри в Палаті депутатів парламенту. Під час голосування за вотум недовіри уряду проголосували 84 депутати від опозиції. Ще вісім опозиційних парламентарів утрималися.

Раніше президент Чехії Петер Павел наголосив, що снарядна ініціатива, яка вже забезпечила Україні майже 4,4 млн великокаліберних боєприпасів, має бути продовжена, оскільки альтернативи цій програмі немає. Політик зазначив, що в необхідності продовжувати ініціативу щодо боєприпасів переконаний не лише він, але й багато союзників, принаймні 15, які фінансово беруть у ній участь і, звичайно, Україна, яка вважає ініціативу щодо боєприпасів надзвичайно успішною.

Читайте також:

Теги: Україна Чехія контрабанда зброя

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Фрідріх Мерц закликав США посилити тиск на Росію
Канцлер Німеччини показав Трампу карту бойових дій в Україні під час переговорів
4 березня, 08:51
Війна за Незалежність. Чому ми ризикуємо втратити головне
Війна за Незалежність. Чому ми ризикуємо втратити головне
28 лютого, 07:43
Посадовці Люксембургу посперечалися через українців призовного віку на тлі допомоги Україні.
Люксембург заявив про зростання кількості чоловіків призовного віку з України
27 лютого, 18:28
За місцями проживання підозрюваних вилучено магазини з набоями калібру 5.45, набої різного калібру, тротилові шашки, пістолет та складові частини до зброї
За збут трофейної зброї та вибухівки затримано двох мешканців Київщини
25 лютого, 15:36
12 країн проголосували «проти» резолюції ООН про мир в Україні
США не проголосували за резолюцію ООН про підтримку миру в Україні
24 лютого, 18:55
У більшості областей застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості та погодинні відключення світла для населення
Через ворожі обстріли є нові знеструмлення у чотирьох областях – «Укренерго»
24 лютого, 11:59
новий уряд Нідерландів уже в перші години роботи підтвердив свою відданість допомозі Україні
Новий уряд Нідерландів склав присягу: що це означає для України
23 лютого, 12:11
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не програє війну та просувається на фронті
Зеленський прокоментував можливу участь у виборах
20 лютого, 21:54
Головним питанням поточної фази війни Сікорський вважає змагання на витривалість
Результат війни визначить лише одна річ, і це не мирні переговори – польський міністр
14 лютого, 20:47

Політика

Голова парламенту Чехії звинуватив Україну у контрабанді зброї
Голова парламенту Чехії звинуватив Україну у контрабанді зброї
Посланці Трампа скасували візит до Ізраїлю
Посланці Трампа скасували візит до Ізраїлю
Зеленський призначив посла України в Андоррі
Зеленський призначив посла України в Андоррі
Україна стала найбільшим імпортером зброї у світі
Україна стала найбільшим імпортером зброї у світі
Путін привітав сина Хаменеї з обранням на посаду верховного лідера Ірану
Путін привітав сина Хаменеї з обранням на посаду верховного лідера Ірану
Орбан закликав ЄС скасувати санкції проти нафти й газу РФ
Орбан закликав ЄС скасувати санкції проти нафти й газу РФ

Новини

«Металіст 1925» за тайм розгромив «Рух» у Прем'єр-лізі
Сьогодні, 17:28
В Україні сонячно, без опадів: погода на 9 березня
Сьогодні, 05:59
Вибухи на військових складах у Донецьку: що відомо (відео)
Вчора, 13:13
В Україні теплішає, без опадів: погода на 8 березня
Вчора, 05:59
«Кривбас» у більшості не зміг дотиснути «Оболонь» в Прем'єр-лізі
7 березня, 17:29
Україна оформила потрійний подіум у біатлоні на Паралімпіаді
7 березня, 16:18

Прес-релізи

Названо найкращих фінансистів країни: підсумки рейтингу «ТопФінанс-2026» та «Топ-30 фінансових директорів»
Названо найкращих фінансистів країни: підсумки рейтингу «ТопФінанс-2026» та «Топ-30 фінансових директорів»
9 березня, 10:23
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua