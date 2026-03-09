Поспіх перед виборами. Партія Орбана подала законопроєкт про арешт грошей Ощадбанку

В Угорщині пропонують терміново визнати заарештованими українські кошти та золото

Партія прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана «Фідес» подала до парламенту законопроєкт про арешт українських коштів і золота, які раніше були вилучені угорськими силовиками. Документ пропонують розглянути за прискореною процедурою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на угорське видання Telex.

Ініціатором законопроєкту став голова парламентської фракції «Фідес» Мате Кочиш. Документ передбачає, що українські гроші та золото мають вважатися заарештованими до завершення офіційного розслідування.

Кочиш представив законопроєкт на засіданні комітету парламенту Угорщини з питань національної безпеки. За словами одного з членів комітету від партії «Фідес», влада перевіряє, як «мета і використання майна, яке перевозилося, можуть вплинути на національну безпеку».

Водночас опозиційні депутати розкритикували рішення розглядати законопроєкт у прискореному режимі. Вони заявили, що не мали достатньо часу для ознайомлення з документом, а його просування пов’язують із наближенням парламентських виборів.

Кочиш у відповідь заявив, що парламент до виборів, запланованих на 12 квітня, проведе ще кілька засідань, тому законопроєкт потрібно ухвалити терміново. Комітет з національної безпеки зрештою рекомендував парламенту розглянути документ у винятковому порядку.

Минулого тижня українські інкасатори перевозили значні суми грошей та золото з Австрії через територію Угорщини. Угорські силовики провели операцію із затримання інкасаторів та вилучення державного майна, що спричинило дипломатичний скандал між Києвом і Будапештом.

Угорська сторона пояснила свої дії підозрами у відмиванні грошей. Згодом українських інкасаторів звільнили, однак гроші та золото залишилися на території Угорщини