Російські окупанти атакували FPV-дроном «швидку» на Миколаївщині

Вналідок атаки двоє постраждалих

Черговий акт цинічного терору проти цивільних служб: на Миколаївщині російські війська атакували безпілотником автомобіль екстреної медичної допомоги. Внаслідок ворожого удару двоє медиків отримали поранення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

Інцидент стався 7 березня у Куцурубській громаді. Ворог протягом дня сім разів атакував Очаківський та Куцурубський напрямки за допомогою FPV-дронів. Під час однієї з таких атак поблизу села Дмитрівка російський безпілотник влучив безпосередньо в автомобіль «швидкої», що прямував на виклик.

Внаслідок влучання поранення отримали члени медичної бригади – 57-річний водій та 34-річна парамедикиня.

Обох постраждалих було оперативно госпіталізовано до медичного закладу. Станом на ранок 8 березня лікарі оцінюють їхній стан як стабільний та задовільний, вони продовжують перебувати під наглядом фахівців.

Крім цього, за минулу добу в області силами оборони було збито та подавлено п’ять ударних БПЛА типу «Shahed 131/136» та кілька імітаційних безпілотників.

Нагадаємо, у ніч на 8 березня російські окупаційні війська вчинили черговий воєнний злочин, здійснивши цілеспрямовану атаку на рятувальників ДСНС у Чугуївському районі Харківської області.