Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Російські окупанти атакували FPV-дроном «швидку» на Миколаївщині

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Російські окупанти атакували FPV-дроном «швидку» на Миколаївщині
Постраждалі перебувають у лікарні
фото з відкритих джерел/ілюстративне

Вналідок атаки двоє постраждалих

Черговий акт цинічного терору проти цивільних служб: на Миколаївщині російські війська атакували безпілотником автомобіль екстреної медичної допомоги. Внаслідок ворожого удару двоє медиків отримали поранення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

Інцидент стався 7 березня у Куцурубській громаді. Ворог протягом дня сім разів атакував Очаківський та Куцурубський напрямки за допомогою FPV-дронів. Під час однієї з таких атак поблизу села Дмитрівка російський безпілотник влучив безпосередньо в автомобіль «швидкої», що прямував на виклик.

Внаслідок влучання поранення отримали члени медичної бригади – 57-річний водій та 34-річна парамедикиня.

Обох постраждалих було оперативно госпіталізовано до медичного закладу. Станом на ранок 8 березня лікарі оцінюють їхній стан як стабільний та задовільний, вони продовжують перебувати під наглядом фахівців.

Крім цього, за минулу добу в області силами оборони було збито та подавлено п’ять ударних БПЛА типу «Shahed 131/136» та кілька імітаційних безпілотників.

Нагадаємо, у ніч на 8 березня російські окупаційні війська вчинили черговий воєнний злочин, здійснивши цілеспрямовану атаку на рятувальників ДСНС у Чугуївському районі Харківської області.

Читайте також:

Теги: Миколаївщина росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сирський заявив, що взимку ЗСУ ліквідували більше ворожих солдатів, ніж ворог залучив до своїх лав
«Відбили більше, ніж РФ захопила». Сирський оцінив ситуацію на фронті
2 березня, 15:54
Резолюція закликає Раду Євросоюзу та Єврокомісію встановити чіткий графік вступу України
Росія має зазнати поразки, а Україна перемогти і стати членом ЄС – резолюція Європарламенту
24 лютого, 13:21
Зеленський заявив, що США обговорюють з РФ нову угоду щодо НАТО
Зеленський заявив, що США обговорюють з РФ нову угоду щодо НАТО
19 лютого, 08:53
26 квітня 2022 року у Кремлі віцепрем'єр РФ Чернишенко та помічник президента РФ Левітін вручили нагороди паралімпійцям
На Паралімпіаду поїдуть росіяни, які у 2022 році отримували нагороди від Путіна
18 лютого, 18:00
Велику кількість документів про злочини було сфальсифіковано або знищено в радянський період
Польща готує проти Росії позов про репарації за радянські злочини – FT
17 лютого, 16:42
Генштаб підтвердив ураження російського вертольота Ка-27
Генштаб підтвердив ураження російського вертольота Ка-27
17 лютого, 15:05
Популярний гречаний мед в Росії може повністю зникнути з полиць уже до кінця лютого
Медова криза в РФ: чому солодкий продукт стає дефіцитом
16 лютого, 11:22
Після обстрілу у ніч на 12 лютого найскладніша ситуація спостерігалася у Деснянському районі
Деснянський район столиці повернувся до тимчасових графіків відключення світла
12 лютого, 13:36
Президент пояснив, що для України існує лише два логічні шляхи дій у цій війні
Зеленський назвав енергетику РФ законною військовою ціллю
8 лютого, 16:58

Події в Україні

Російські окупанти атакували FPV-дроном «швидку» на Миколаївщині
Російські окупанти атакували FPV-дроном «швидку» на Миколаївщині
Росія атакувала нашу країну тисячі разів: Зеленський підбив підсумки тижня
Росія атакувала нашу країну тисячі разів: Зеленський підбив підсумки тижня
Рятувальники на Харківщині потрапили під удар росіян
Рятувальники на Харківщині потрапили під удар росіян
Росіяни вдарили по Кривому Рогу: атаковано транспортну інфраструктуру
Росіяни вдарили по Кривому Рогу: атаковано транспортну інфраструктуру
Карта бойових дій в Україні станом на 8 березня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 8 березня 2026 року
На окупованій Херсонщині посилилися репресії проти цивільних
На окупованій Херсонщині посилилися репресії проти цивільних

Новини

В Україні теплішає, без опадів: погода на 8 березня
Сьогодні, 05:59
«Кривбас» у більшості не зміг дотиснути «Оболонь» в Прем'єр-лізі
Вчора, 17:29
Україна оформила потрійний подіум у біатлоні на Паралімпіаді
Вчора, 16:18
Росію освистали на церемонії відкриття Паралімпіади-2026
Вчора, 11:15
Атака дронів на Київщину: пошкоджені будинки у двох районах
6 березня, 22:38
Трамп заявляє про швидке падіння Куби і вже обрав туди намісника
6 березня, 22:14

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua