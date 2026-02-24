Вибух службового авто у Москві: усі подробиці події

Чоловік, який, за попередніми даними, підірвав службовий автомобіль, загинув на місці події

У ніч на 24 лютого поблизу Савеловського вокзалу в Москві стався вибух службового автомобіля патрульної поліції. Інцидент трапився близько 00:05 за місцевим часом на площі біля вокзалу, пише «Главком».

За інформацією російського МВС, до патрульного автомобіля, в якому перебували співробітники патрульної служби, підійшов невідомий чоловік. Після цього відбулася детонація невстановленого вибухового пристрою.

За даними російського Слідчого комітету, унаслідок вибуху один поліцейський загинув на місці. Ще двоє співробітників отримали поранення.

Також повідомляється, що чоловік, який, за попередніми даними, підірвав службовий автомобіль, загинув на місці події.

За даними російських телеграм-каналів, розглядаються дві основні версії. За однією з них, невідомий міг безпосередньо привести в дію вибуховий пристрій біля автомобіля.

За іншою – вибухівку могли закласти під машину, після чого підозрюваний утік. Також повідомляється, що чоловік, який міг бути причетний до вибуху, нібито здійснював відеозйомку.

Нагадаємо, у ніч на 24 грудня, у південній частині Москви стався вибух автомобіля на вулиці Ясеневій – у районі Орехово-Борисово. За повідомленнями місцевих жителів, було чутно щонайменше два гучні вибухи, після чого з’явився дим і спалахнула пожежа. За попередніми даними, вибух стався на тій самій вулиці, де кілька днів тому підірвалося авто, в якому загинув російський генерал-лейтенант Фаніл Сарваров.

Згодом стало відомо, що внаслідок інциденту поранення дістали двоє співробітників поліції, а двоє загинули.