Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Вибух службового авто у Москві: усі подробиці події

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Вибух службового авто у Москві: усі подробиці події
Унаслідок вибуху один поліцейський загинув на місці
фото: росЗМІ

Чоловік, який, за попередніми даними, підірвав службовий автомобіль, загинув на місці події

У ніч на 24 лютого поблизу Савеловського вокзалу в Москві стався вибух службового автомобіля патрульної поліції. Інцидент трапився близько 00:05 за місцевим часом на площі біля вокзалу, пише «Главком».

За інформацією російського МВС, до патрульного автомобіля, в якому перебували співробітники патрульної служби, підійшов невідомий чоловік. Після цього відбулася детонація невстановленого вибухового пристрою.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

За даними російського Слідчого комітету, унаслідок вибуху один поліцейський загинув на місці. Ще двоє співробітників отримали поранення.

Також повідомляється, що чоловік, який, за попередніми даними, підірвав службовий автомобіль, загинув на місці події.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

За даними російських телеграм-каналів, розглядаються дві основні версії. За однією з них, невідомий міг безпосередньо привести в дію вибуховий пристрій біля автомобіля.

За іншою – вибухівку могли закласти під машину, після чого підозрюваний утік. Також повідомляється, що чоловік, який міг бути причетний до вибуху, нібито здійснював відеозйомку.

Нагадаємо, у ніч на 24 грудня, у південній частині Москви стався вибух автомобіля на вулиці Ясеневій – у районі Орехово-Борисово. За повідомленнями місцевих жителів, було чутно щонайменше два гучні вибухи, після чого з’явився дим і спалахнула пожежа. За попередніми даними, вибух стався на тій самій вулиці, де кілька днів тому підірвалося авто, в якому загинув російський генерал-лейтенант Фаніл Сарваров

Згодом стало відомо, що внаслідок інциденту поранення дістали двоє співробітників поліції, а двоє загинули.

Читайте також:

Теги: поліція росія Москва вибух

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Львівська вілла Епштейна: чому мовчать про українські контакти
Львівська вілла Епштейна: чому мовчать про українські контакти
4 лютого, 20:05
Анна Мамчур продовжила службу загиблого вибухотехніка Олександра Мамчура
Дружина загиблого офіцера МВС пішла служити в його підрозділ
27 сiчня, 09:53
Росіяни скаржаться на низьку температуру у квартирах та відсутність гарячої води
Мешканці Енгельса, звідки РФ запускає ракети по Україні, замерзають без опалення
27 сiчня, 12:58
РФ, ймовірно, свідомо пішла на демонстрацію сили, щоб психологічно тиснути на пілотів НАТО та підкреслити свою присутність у регіоні
Перехоплення Су-30 РФ над Балтійським морем: винищувач виявився озброєним
9 лютого, 22:56
Кая Каллас вважає, що нині на Україну чиниться значний тиск, «щоб вона пішла на дуже складні поступки»
Європа в рамках мирного врегулювання вимагатиме від РФ кількох поступок: про що йдеться
10 лютого, 17:09
Після початку повномасштабної війни Індія значно наростила імпорт російської нафти
Китай скуповує російську нафту, від якої відмовляється Індія
20 лютого, 20:59
Дмітрієв назвав зустріч із американською делегацією «конструктивною щодо миротворчих питань»
Віткофф розповів про зустріч із посланцем Путіна: про що домовилися
31 сiчня, 19:51
Сили оборони збили ворожі цілі над Львівщиною
Дрони атакували критичну інфраструктуру на Львівщині
8 лютого, 10:26
Аделія Петросян посіла шосте місце на Олімпіаді
Вперше з 1960 року фігуристи з Росії залишилися без медалей Олімпіади
20 лютого, 09:57

Соціум

Вибух службового авто у Москві: усі подробиці події
Вибух службового авто у Москві: усі подробиці події
У Москві вибухнуло службове авто з патрульними (оновлено)
У Москві вибухнуло службове авто з патрульними (оновлено)
Потужний зимовий шторм паралізував США: у кількох штатах транспортний колапс
Потужний зимовий шторм паралізував США: у кількох штатах транспортний колапс
Польські археологи відкрили оборонну фортецю часів Гетьманщини: що про неї відомо
Польські археологи відкрили оборонну фортецю часів Гетьманщини: що про неї відомо
Масові підпали й стрілянина охопили Мексику після ліквідації наркобарона
Масові підпали й стрілянина охопили Мексику після ліквідації наркобарона
Атака на важливий вузол транспортування російської нафти: з'явилися подробиці
Атака на важливий вузол транспортування російської нафти: з'явилися подробиці

Новини

Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
Вчора, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
Вчора, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
22 лютого, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
22 лютого, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
22 лютого, 18:22
Прощена неділя 2026: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
22 лютого, 07:30

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua