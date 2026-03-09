Головна Світ Політика
Каллас закликала прискорити розширення ЄС: причина

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Каллас закликала прискорити розширення ЄС: причина
Кая Каллас закликала ЄС прискорити розширення через загрозу Росії
фото: Kaja Kallas/Facebook

Голова дипломатії Євросоюзу назвала інтеграцію нових країн «протиотрутою від російського імперіалізму»

Висока представниця Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас закликала прискорити процес розширення ЄС. За її словами, інтеграція нових країн-кандидатів, серед яких Україна, має стати одним із пріоритетів блоку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Politico.

Каллас зазначила, що розширення Євросоюзу повинно й надалі відбуватися на основі виконання необхідних критеріїв. Водночас, на її думку, в нинішніх геополітичних умовах ЄС має діяти швидше. «Розширення є протиотрутою від російського імперіалізму і знаком того, що найамбітніший багатосторонній проєкт в історії, Європейський Союз, залишиться назавжди», – наголосила вона.

Дипломатка також підкреслила, що розширення не слід сприймати виключно як технічний або бюрократичний процес виконання формальних вимог. «Розширення описують як найуспішнішу зовнішню політику Союзу, що розширює зону стабільності, миру та процвітання», – додала Каллас.

У Politico зазначають, що заклики до швидшого розширення лунають на тлі внутрішніх дискусій у Євросоюзі. Європейська комісія підтримує прискорення процесу, тоді як деякі країни-члени виступають за більш обережний підхід. За словами одного з високопоставлених дипломатів ЄС, держави-члени наразі намагаються знайти компроміс, щоб продовжити процес розширення попри розбіжності між Європейською комісією та Радою ЄС.

Також триває робота над тим, щоб наступні три головування в Раді ЄС приділили особливу увагу цьому питанню. Серед цілей – завершення переговорів щодо вступу України до Євросоюзу до кінця 2027 року, хоча підписання договору про членство може відбутися пізніше.

Раніше посли держав-членів Європейського Союзу виступили проти формату прискореного вступу України до ЄС. Вони дали зрозуміти представнику Європейської комісії, що не підтримують запропоновану модель «зворотного розширення».

Теги: Європа євроінтеграція Україна Кая Каллас росія

