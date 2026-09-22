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Трамп зробив заяву про швидке завершення війни в Україні

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Трамп зробив заяву про швидке завершення війни в Україні
Виступ Трампа на Генасамблеї ООН відбувся на тлі активізації дипломатичних контактів щодо війни
Фото: скриншот трансляції

Трамп регулярно заявляє про необхідність припинення війни та дипломатичного врегулювання

Президент США Дональд Трамп заявив, що війна Росії проти України може завершитися швидше, ніж багато хто очікує. Про це він сказав 22 вересня під час виступу на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву президента США.

«Війна в Україні закінчиться швидше, ніж люди думають», – заявив Трамп. Він також закликав припинити бойові дії та заявив, що не хоче більше бачити фотографії із поля бою.

«Час припинити вбивства. Я дивлюся на ті фотографії з поля бою і справді не хочу їх більше бачити», – сказав американський президент. Трамп згадав і про санкційний тиск на Росію. За його словами, він підписав «потужний» законопроєкт сенатора Ліндсі Грема, який, як заявив президент США, надає йому «величезні нові тарифні повноваження». Трамп зазначив, що цей інструмент має допомогти у завершенні війни.

Окремо американський президент подякував своїй дружині Меланії Трамп за роботу щодо повернення українських дітей, яких Росія вивезла під час війни, до їхніх родин в Україні. Білий дім раніше повідомляв, що завдяки її зусиллям уже вдалося сприяти возз'єднанню 34 дітей із сім'ями.

Трамп не назвав конкретного терміну завершення війни. Водночас його заява прозвучала на тлі дипломатичних зусиль США щодо припинення бойових дій між Росією та Україною.

Теги: росія США війна Дональд Трамп Україна переговори

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