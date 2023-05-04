Медведєв знову закликав убити Зеленського: Банкова висміяла погрози

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк пригадав влучне фінське прислів'я

На тлі вибухів у районі Кремля 3 травня заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв закликав до фізичного знищення президента України Володимира Зеленського.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Після сьогоднішнього теракту не залишилося жодних варіантів, окрім фізичного усунення Зеленського та його кліки. Він не потрібен навіть для підписання акта беззастережної капітуляції», – сказав він.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк влучно висміяв погрози Медведєва у своєму Twitter.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«На будь-яку загрозливу заяву типового російського суб’єкта «Медведєва», особливо про «фізичне знищення», є блискуча фінська ремарка: Tyhjät tynnyrit kolisevat enite», – написав посадовець.

Зазначимо, що цей вислів українською перекладається так: «Порожня бочка дужче гримить», або «У порожній бочці і дзвону багато».

Як повідомлялося, російська влада сьогодні заявила, що вночі Україна спробувала вдарити безпілотними літальними апаратами по кремлівській резиденції президента Володимира Путіна. Зазначається, що дрони нібито збила ППО. У Кремлі додали, що Путін внаслідок атаки не постраждав і назвали це спланованою терористичною акцією та замахом на диктатора РФ.