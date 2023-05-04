Які міста Росії та окуповані території зазнали атак дронів
Безпілотники дібралися щонайменше до 30 міст країни-агресорки та окупованих нею міст України
У прикордонних районах Росії за останні кілька днів відбулася серія атак безпілотників. За інформацією місцевої влади, 2 травня безпілотник скинув вибухівку на місце будівництва оборонних споруд у Бєлгородській області. У Краснодарському краї безпілотники атакували нафтобазу, а у Брянській області – військовий аеродром. А на вихідних через влучання безпілотника спалахнула нафтобаза в анексованому Севастополі. До того ж напередодні БПЛА атакували і Кремль. Росіяни звинувачують у цьому Україну, хоча підтверджень походження дронів немає. А, крім шкоди логістиці, атаки мають серйозний психологічний вплив на Кремль та звичайних росіян. «Слово і діло» склало карту атак.
Атак безпілотників, за підрахунками аналітиків, зазнали щонайменше 30 міст країни-агресорки та окупованих нею міст України. Крім того, дрони фіксували у кількох десятках російських сіл.
У Криму БПЛА неодноразово були помічені над Севастополем, Сімферополем, Керчю, Бахчисараєм, Феодосією, Армянськом, Джанкоєм та Євпаторією. Стабільно окупаційна влада повідомляє про «роботу ППО».
Завдяки безпілотникам декілька разів палали нафтобази: у ЗСУ повідомили, що після цих інцидентів російські кораблі побоюються заходити до бухти.
Масштабна атака була 29 жовтня – окупаційна влада заявила, що безпілотники атакували базу російського чорноморського флоту в Севастополі. Після цього Росія навіть намагалася вийти із зернової угоди.
З прикордонних територій РФ про атаки безпілотників повідомляли у Новошахтинську, Новоросійську, Бєлгороді, Курську, Стародубі, Єйську, Ростові-на-Дону, Валуйках, Курчатові, Клинцях та інших містах.
Долітали безпілотники і до глибокого тилу Росії. У грудні були атаковані дві авіабази – під Рязанню та в Енгельсі, унаслідок чого було пошкоджено кілька літаків.
Безпілотники також атакували цілі у Туапсе, Пскові, Воронежі. Тривожно почувається і Москва: наприклад, лише минулого тижня за одну добу в столиці та області було знайдено шість дронів. А вчора в Росії взагалі звинуватили Україну в спробі атаки на Кремль: нібито біля резиденції Путіна було збито два безпілотники.
Крім того, атак дронів зазнали десятки прикордонних російських сіл. Наприклад, лише 24 квітня російські ЗМІ повідомляли, що села в Бєлгородській області вісім разів на день зазнавали атак з повітря. Найчастіше під удари потрапляють електропідстанції.
До слова, цієї ночі у Кранодарському краї РФ загорівся резервуар Ільського нафтопереробного заводу. Пожежа спалахнула внаслідок влучання безпілотника.
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