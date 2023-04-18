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Путін копіює Зеленського. Кремль стверджує: диктатор поїхав на фронт (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Путін копіює Зеленського. Кремль стверджує: диктатор поїхав на фронт (відео)
Путін відвідав військовий штаб на Херсонському напрямку
фото: скріншот відео

Крім того, Путін нібито відвідав окуповану Луганщину

Російський диктатор Володимир Путін відвідав штаб угруповання військ окупантів «Днєпр» на Херсонському напрямку. Про це заявив його прессекретар Дмитро Пєсков.

«Президент заслухав доповіді командувача повітрянодесантних військ генерала-полковника Теплінського, командувача угруповання генерала-полковника Макаревича та інших воєначальникив», – заявив представник Кремля.

Також стверджується, ніби Путін відвідав окуповану Луганську область.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський 23 березня відвідав Херсонську область із робочою поїздкою.

До відома, 19 березня посеред ночі у Кремлі повідомили, ніби російський диктатор Путін відвідав Маріуполь, який російська армія розбомбила після повномасштабного вторгнення в Україну. Главу РФ супроводжував заступник глави російського уряду Марат Хуснуллін.

Раніше, 18 березня, диктатор Путін відвідав Крим для відкриття школи мистецтв.

До слова, за оцінками аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), російський диктатор Володимир Путін повертає прихильність до засновника приватної військової компанії «Вагнера» Євгена Пригожина. Ймовірно, це пов'язано з нездатністю російських регулярних військ виконати завдання, які Путін поставив перед ними під час зимового наступу на Донбасі.

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Теги: Луганщина путін Херсонщина диктатор

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