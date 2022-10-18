Кривавий політ в Єйську: російська влада озвучила розмір виплат сім'ям загиблих

В Єйську Краснодарського краю через аварію військового літака пошкоджено 72 квартири у двох під'їздах житлового будинку

Бомбардувальник Су-34 впав на подвір'ї житлового будинку в Єйську ввечері 17 жовтня. Його падіння викликало потужну пожежу, яку вже загасили. В результаті пошкоджено 72 квартири у двох під'їздах житлової будівлі. Про це повідомляють росЗМІ.

Загинули чотири особи – їхні сім'ї отримають по 1 млн рублів. Ще 25 людей постраждали, включаючи трьох дітей, – їм виплатять по 400 тис. рублів, повідомила влада Краснодарського краю.

На місці аварії військового Су-34 продовжуються пошукові роботи. З багатоквартирного будинку евакуйовано 363 особи. Шестеро мешканців не виходять на зв'язок. Загалом у будинку мешкало 556 осіб, включаючи 76 дітей. З місцевими мешканцями працюють психологи.

Нагадаємо, в Єйську було запроваджено режим надзвичайного стану.

Як повідомлялося, російський літак Су-34 під час набору висоти зазнав аварії в Єйську. Він упав на багатоповерхівку за адресою вул. Комуністична, 20/1.

Причиною аварії, як стверджують в Міноборони Росії, стало загоряння одного з двигунів під час зльоту. Екіпаж встиг катапультуватися.

Як повідомлялося, у російському місті Єйськ Краснодарського краю сьогодні ввечері, 17 жовтня, на житловий будинок впав військовий літак.

Зазначимо, Єйськ знаходиться на протилежному березі Таганрозької затоки (Азовське море) від окупованого Маріуполя.