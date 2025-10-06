Словаччина вперше за уряду Фіцо анонсувала військову підтримку України

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Словаччина в 15 разів збільшили потужності з виробництва артилерійських боєприпасів

Віцепрем'єр-міністр – міністр оборони Словаччини Роберт Калиняк заявив про підготовку нового пакета підтримки України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Інтерфакс-Україна».

«Я з великим задоволенням повідомляю, що разом із міністром Шмигалем ми щойно підписали меморандум щодо 14-го пакету підтримки, який передбачає надання Словаччиною інженерної та протимінної допомоги Україні», – сказав Калиняк.

За словами міністра оборони, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Словаччина в 15 разів збільшили потужності з виробництва артилерійських боєприпасів. «Крім того, ми втричі збільшили виробництво систем непрямого вогню. Я дуже щасливий і радий бачити тут своїх шановних колег з Данії та спільний проєкт з постачання 16 повністю автоматичних гаубиць Zuzana ми щойно завершили, за кілька тижнів», – додав він.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року уряд Роберта Фіцо відхилив 14-й пакет допомоги Україні на €40,3 млн, який схвалило попереднє міністерство оборони країни.

До слова, заступник голови керівної словацької партії Smer і депутат парламенту Тібор Гашпар порівняв Україну з угрупуванням ХАМАС. Гашпар під час зустрічі з головою опозиційної партії «Прогресивна Словаччина» Міхалом Шимечкою заявив, що Україна нібито спровокувала Російську Федерацію напасти на себе. Депутат порівняв Україну з ХАМАС і його нападом на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.