Латвійський волонтер пояснив, чому в Латвії не буде антиукраїнських настроїв, як у Польщі

Атіс Клімовичс: У нас якщо хтось прапор український зірве чи зіпсує, то піде до тюрми

Атіс Клімовичс: «Латвійці краще розуміють, який звір вам і нам загрожує»

Латвійський воєнний кореспондент та волонтер Атіс Клімовичс заявив, що у Латвії немає і не буде антиукраїнської істерії, подібної до тієї, що спостерігалася в Польщі, оскільки латвійці краще розуміють спільну історичну загрозу з боку Росії. Про це Атіс Клімовичс в інтерв'ю «Главкому».

Клімовичс підкреслив, що латвійці розуміють потенційну загрозу, яка йде від Росії та відповів категорично: «Ні. Ми краще за поляків розуміємо, що за звір вам і нам загрожує. Ми отримали цінний історичний урок, і його не забудемо. А щодо поляків, то й там, я думаю, не все так погано. Щонайменше «50 на 50» за настроями щодо українців у Польщі».

Клімовичс припустив, що антиукраїнські настрої в Польщі, ймовірно, поширюються лише серед частини населення, яка «сильно зазомбована Росією».

«Та половина поляків, яка проти України, просто сильно зазомбована Росією… У нас – не так. У нас якщо хтось прапор український зірве чи зіпсує, то піде до тюрми. Бо інакше з такими проявами не можна», – підсумував Клімовичс.

Клімовичс також зазначив, що не розуміє українців, які не хочуть вчити державну мову: «Це дуже погано. Взагалі такого не розумію. Як можна їсти український хліб і зневажати мову України? Хіба людині не важливо знати, хто вона і звідти? А це пізнається через мову».

За словами волонтера, Латвія вже пройшла через схожі виклики й зробила конкретні кроки для зміцнення державності.: школи перейшли на латиську мову, а кількість проросійськи налаштованих громадян помітно зменшилася. «Міняються навіть настрої російськомовних – пропутінців серед них поменшало. Може, ще й тому, що Латвія видворяє російських громадян, які не склали іспит з мови. Зараз таких біля тисячі, і вони також будуть депортовані», – пояснив він.

Також Атіс Клімовичс на прикладі своєї країни розповів, як, на його думку, Україні слід діяти з так званими «ждунами».