Латвія відклала вихід зі Стамбульської конвенції

За словами премʼєрки, вихід з конвенції, що захищає жінок, відкладено на невизначений термін

Більшість депутатів висловились за відкладення виходу Латвії зі Стамбульської конвенції

Латвійський парламент проголосував за те, щоб на невизначений термін відкласти вихід країни з Конвенції Ради Європи про запобігання насильству щодо жінок і домашньому насильству. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем'єр-міністерку Евіку Сіліню.

Глава уряду виклала результати голосування, де вказано, що 53 депутати висловились за відкладення виходу зі Стамбульської конвенції, 18 були проти і один утримався.

53 депутати висловились за відкладення виходу Латвії зі Стамбульської конвенції

«Латвійський парламент проголосував за те, щоб відкласти на невизначений термін вихід зі Стамбульської конвенції. Я вітаю це голосування. Це перемога демократії, верховенства права і прав жінок. Це перемога латвійського народу. Латвія є надійним партнером і союзником і залишається відданою європейським цінностям», – зазначила вона.

Раніше повідомлялося, що латвійський парламент проголосував за вихід з міжнародного договору, спрямованого на боротьбу з насильством щодо жінок, попри заперечення прем'єр-міністра та президента країни.

У середу, 29 жовтня, в центрі Риги близько 5 тис. людей вийшли на протест проти виходу з договору. Сіліна звернулася до натовпу, висловивши свою підтримку збереженню договору. Конвенція була вперше підписана в Стамбулі в 2011 році і набула чинності три роки по тому, після того, як більшість країн Європейського Союзу підписали і ратифікували її.

До слова, у 2023 році Рада Європейського союзу ухвалила рішення про приєднання ЄС до Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами (Стамбульської конвенції).