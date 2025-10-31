Головна Світ Політика
Одна з європейських країн проголосувала за вихід із конвенції, що захищає жінок

Стамбульська конвенція визначає насильство щодо жінок як порушення прав людини
фото: csee-etuce.org

У центрі Риги близько 5 тис. людей вийшли на протест проти виходу з договору

Латвійський парламент проголосував за вихід з міжнародного договору, спрямованого на боротьбу з насильством щодо жінок, попри заперечення прем'єр-міністра та президента країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Стамбульська конвенція, укладена Радою Європи і підписана десятками держав-членів, визначає насильство щодо жінок як порушення прав людини і стосується різних форм гендерного насильства. Але латвійські противники договору стверджують, що він вводить визначення гендеру, яке виходить за межі біологічної статі, розглядаючи його як соціальну конструкцію. Вони вважають, що існуючі національні закони є достатніми для боротьби з гендерним насильством.

Одна з трьох партій коаліції, «Союз зелених і фермерів», розірвала відносини з прем'єр-міністром Евікою Сіліною і приєдналася до опозиції. Внаслідок за вихід з конвенції проголосували 56 із 100 депутатів.

«Це ніяк не вплине на домашнє насильство. Захист від домашнього насильства був передбачений латвійським законодавством ще до Стамбульської конвенції», – сказав Гунарс Гутріс, член парламенту від «Союзу зелених і фермерів».

У середу, 29 жовтня, в центрі Риги близько 5 тис. людей вийшли на протест проти виходу з договору. Сіліна звернулася до натовпу, висловивши свою підтримку збереженню договору. Конвенція була вперше підписана в Стамбулі в 2011 році і набула чинності три роки по тому, після того, як більшість країн Європейського Союзу підписали і ратифікували її.

Нагадаємо, у 2023 році Рада Європейського союзу ухвалила рішення про приєднання ЄС до Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами (Стамбульської конвенції). 

