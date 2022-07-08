Навіщо ви почали війну? Лавров цинічно відреагував на питання журналістів (відео)

Голова МЗС Росії уникає питань про російське вторгнення в Україну

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров втік, проігнорувавши запитання про причини повномасштабного нападу на Україну. Це сталося під час фотосесії перед зустріччю міністрів закордонних справ країн G20.

Коли Сергій Лавров позував перед фотографами, хтось з них вигукнув (англійською): «Навіщо ви розпочали війну?». Питання гучно прозвучало кілька разів, однак голова МЗС Росії не звернув на них увагу.

Очільник російського міністерства закордонних справ проігнорував запитання та попрямував далі.

Відомо, що 8 липня відбувається зустріч міністрів закордонних справс в Індонезії. Ця зустріч за зачиненими дверима стане першою зустріччю головного дипломата Росії Лаврова віч-на-віч із найбільш затятими противниками вторгнення його держави до України.

Раніше Лавров спровокував небачений конфуз на зустрічі G20.

Нагадаємо, Лавров приїхав на G20, але міністри влаштували йому бойкот.