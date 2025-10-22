У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт російського диктатора Володимира Путіна

Російський диктатор Володимир Путін не планує особисто бути присутнім на саміті «групи двадцяти» в ПАР, який відбудеться наприкінці листопада. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Moscow Times.

«Путін не візьме особисто участь, але Росія, як ми і говорили, буде представлена на гідному рівні», – сказав речник Кремля Дмитро Пєсков. Він додав, що російський диктатор на G20 буде «своєчасно» названий.

ПАР підписала Римський статут – основоположний документ Міжнародного кримінального суду в Гаазі, який видав ордер на арешт Путіна. У 2023 році російський диктатор вже скасовував візит до республіки на саміт БРІКС після того, як влада відмовилася гарантувати його безпеку.

Нагадаємо, Путін не поїхав у липні 2025 року до Бразилії для участі в саміті БРІКС. Тоді помічник Путіна Ушаков заявив, що відмова диктатора їхати до Бразилії пов'язана «з певними складнощами в контексті вимог МКС».

Як відомо, у березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт російського диктатора Володимира Путіна й уповноваженої з прав дитини в Росії Марії Львової-Бєлової. Через кілька днів російський Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу проти прокурора і трьох суддів МКС, які видали ордер.