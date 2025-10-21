Головна Світ Політика
search button user button menu button

Зустріч Рубіо з Лавровим відкладено – CNN

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Зустріч Рубіо з Лавровим відкладено – CNN
Раніше повідомлялося, що дипломати можуть зустрітися 23 жовтня
фото: Reuters

За даними ЗМІ, між Лавровим і Рубіо виникли розбіжності у поглядах на можливе завершення війни

Зустріч між державним секретарем США Марко Рубіо та главою російського МЗС Сергієм Лавровим, яка мала відбутися цього тижня, була відкладена. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Як повідомив CNN представник Білого дому, очікувана зустріч між Рубіо і Лавровим поки відкладена. Невідомо, чому зустріч не відбудеться цього тижня, хоча одне з джерел ЗМІ повідомило, що Рубіо і Лавров мають різні очікування щодо можливого завершення війни.

Зазначається, що після розмови Рубіо і Лаврова американські офіційні особи вважають, що позиція Росії не сильно змінилася. Наразі, за словами джерела, Рубіо, ймовірно, не рекомендуватиме проведення зустрічі Путіна і Трампа наступного тижня.

Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо невдовзі зустрінеться з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Повідомлялося, що зустріч мала відбутися у четвер, 23 жовтня.

До слова, європейські союзники намагаються зміцнити позицію України напередодні переговорів президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним. Партнери побоюються, що Трамп і Путін можуть укласти невдалу угоду про припинення вогню, що послабить всю Європу.

Європейці прагнуть узгодити тристоронній пакет підтримки України для забезпечення максимально сильних позицій у переговорах про можливе перемир'я. Цей пакет охоплює збільшення фінансування і нарощування поставок зброї Україні, а також введення нових антиросійських санкцій.

Читайте також:

Теги: Марко Рубіо Сергій Лавров переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Томагавки» для України. США розпочали гібридну війну чужими руками
«Томагавки» для України. США розпочали гібридну війну чужими руками
29 вересня, 08:53
Tomahawk є стратегічною і тактичною ракетою великої дальності, що долає шлях на гранично малих висотах з оминанням рельєфу місцевості
«Томагавки» не змінять хід війни, але є нюанс
14 жовтня, 10:25
Байрактар: Ми ініціювали новий процес, який покликаний ще більше зміцнитипартнерство між Туреччиною та США в галузі ядерної енергетики
Туреччина та США уклали меморандум про ядерну співпрацю
25 вересня, 22:59
Дим здійнявся над містом після атаки
Обстріл Чернігова, дрони атакували НПЗ у Росії: головне за ніч
4 жовтня, 06:59
ХАМАС офіційно відповів на план Трампа щодо Гази
ХАМАС офіційно відповів на план Трампа щодо Гази
3 жовтня, 23:34
ХАМАС дав позитивну відповідь на пропозицію припинення вогню
ХАМАС підтвердив досягнення угоди з Ізраїлем
9 жовтня, 03:08
«Дуже сильний лідер». Трамп похвалив Зеленського під час переговорів
«Дуже сильний лідер». Трамп похвалив Зеленського під час переговорів
17 жовтня, 21:05
Трамп назвав склад делегації США для переговорів із Росією
Трамп назвав склад делегації США для переговорів із Росією
17 жовтня, 02:31
Зеленський анонсував контракт на 25 систем ППО Patriot після візиту до США
«Дуже хороша новина». Зеленський повідомив про ключовий результат візиту до США
Вчора, 10:00

Політика

Чи готова Росія до припинення війни? ISW проаналізував останні заяви Кремля
Чи готова Росія до припинення війни? ISW проаналізував останні заяви Кремля
Зустріч Рубіо з Лавровим відкладено – CNN
Зустріч Рубіо з Лавровим відкладено – CNN
Politico: Європа кинулася посилювати позиції України перед зустріччю Трампа і Путіна
Politico: Європа кинулася посилювати позиції України перед зустріччю Трампа і Путіна
Британія створює план розгортання військ в Україні під час перемирʼя
Британія створює план розгортання військ в Україні під час перемирʼя
Колумбія відповіла Трампу: відкликала посла через звинувачення в наркоторгівлі
Колумбія відповіла Трампу: відкликала посла через звинувачення в наркоторгівлі
Словацький міністр повідомив, за яких умов Братислава підтримає 19-й пакет санкцій проти Росії 
Словацький міністр повідомив, за яких умов Братислава підтримає 19-й пакет санкцій проти Росії 

Новини

САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
Вчора, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
15 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua