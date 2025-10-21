Зустріч Рубіо з Лавровим відкладено – CNN

Раніше повідомлялося, що дипломати можуть зустрітися 23 жовтня

За даними ЗМІ, між Лавровим і Рубіо виникли розбіжності у поглядах на можливе завершення війни

Зустріч між державним секретарем США Марко Рубіо та главою російського МЗС Сергієм Лавровим, яка мала відбутися цього тижня, була відкладена. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Як повідомив CNN представник Білого дому, очікувана зустріч між Рубіо і Лавровим поки відкладена. Невідомо, чому зустріч не відбудеться цього тижня, хоча одне з джерел ЗМІ повідомило, що Рубіо і Лавров мають різні очікування щодо можливого завершення війни.

Зазначається, що після розмови Рубіо і Лаврова американські офіційні особи вважають, що позиція Росії не сильно змінилася. Наразі, за словами джерела, Рубіо, ймовірно, не рекомендуватиме проведення зустрічі Путіна і Трампа наступного тижня.

Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо невдовзі зустрінеться з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Повідомлялося, що зустріч мала відбутися у четвер, 23 жовтня.

До слова, європейські союзники намагаються зміцнити позицію України напередодні переговорів президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним. Партнери побоюються, що Трамп і Путін можуть укласти невдалу угоду про припинення вогню, що послабить всю Європу.

Європейці прагнуть узгодити тристоронній пакет підтримки України для забезпечення максимально сильних позицій у переговорах про можливе перемир'я. Цей пакет охоплює збільшення фінансування і нарощування поставок зброї Україні, а також введення нових антиросійських санкцій.