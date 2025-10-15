CNN пояснив, чому Трамп не може вплинути на Путіна щодо завершення війни

Інструменти впливу, які Трамп може використати щодо Путіна, нині обмежені або зовсім відсутні, бо він розуміє лише силу, яку американський президент не демонструє

Президент США Дональд Трамп під час виступу в ізраїльському Кнесеті заявив, що встановлення миру в Україні є його наступним пріоритетом. Водночас головний кореспондент CNN з питань міжнародної безпеки Нік Патон Уолш зазначив, що ситуація навколо України докорінно відрізняється від тієї, яка дозволила Трампу досягти домовленостей у Газі, передає «Главком».

На думку журналіста, єдиний урок, який Трамп може винести із завершення війни між Ізраїлем і ХАМАС, полягає в тому, що США досі мають силу нав’язувати свої умови завдяки могутності. Проте, на відміну від Ізраїлю, який є союзником Вашингтона, Росія – історичний противник США і партнер Китаю, що робить переговори значно складнішими.

«Трамп переконав союзника, який військово залежить від США, зупинити війну, яка викликала глобальну критику. Але Росія – інша справа: світ не має єдності у її засудженні», – наголосив Уолш.

За його словами, інструменти впливу, які Трамп може використати щодо Володимира Путіна, нині обмежені або зовсім відсутні. Попередні спроби «червоних килимів, особистого шарму та економічного переконання» не дали результатів. Кремль визнає, що переговори перебувають у «серйозній паузі», хоча, за словами Дмитра Пєскова, контакти «через відповідні канали тривають».

Кореспондент CNN зауважив, що Трамп не може просто оголосити про досягнення домовленості між Росією та Україною, залишивши деталі на потім – як це було у випадку Гази. На його думку, Путін із задоволенням залишить Трампа з порожніми руками після переговорів, як це вже траплялося раніше.

Також Уолш звернув увагу на невизначеність у питанні гарантій безпеки для України, які мав підготувати держсекретар США Марко Рубіо. Ці плани можливі лише у випадку стійкого миру, однак поки що вони залишаються неясними.

«На відміну від Нетаньягу, якому можна пригрозити санкціями, вплинути на Путіна набагато складніше. Тепер Трампу доведеться довести, що його погрози, економічні чи силові, не залишаться на папері», – пише кореспондент.

Він підсумував, що Кремль реагує лише на силу, і якщо Трамп дійсно прагне повторити «мирну перемогу», йому доведеться фізично протистояти Путіну, чого він, за словами журналіста, «здається, боїться від природи».

Раніше президент США Дональд Трамп прокоментував ситуацію в Україні, втрати РФ та можливі постачання Києву ракет Tomahawk. Крім того, політик висловив розчарування Путіним, проте зазначив, що їхні особисті стосунки залишаються «скоріше за все, хорошими».

За словами Трампа, Путін мав би завершити війну проти України ще за тиждень, однак вона триває вже майже чотири роки. Американський президент оцінив втрати російської армії приблизно у півтора мільйона убитих і поранених, наголосивши, що це – одна з найкривавіших війн після Другої світової.

Як відомо, президент США Дональд Трамп зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі, щоб обговорити можливість постачання ракет Tomahawk для України. Як писав Axios, Зеленський планує запропонувати конкретні варіанти стратегічного співробітництва, наголошуючи на необхідності таких переговорів. Це стане продовженням нещодавньої телефонної розмови між двома лідерами, під час якої обговорювалося надання Україні ракет Tomahawk і додаткових систем Patriot для зміцнення її повітряної оборони.