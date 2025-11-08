Росія близька до захоплення Покровська, але величезною ціною – CNN

Солдати побоюються, що спроба утримати Покровськ до останнього може повторити трагедії Бахмута та Авдіївки

Ситуація складна, тривають перестрілки в міських районах і обстріли з усіх видів зброї

Російські війська, схоже, наближаються до остаточного захоплення східноукраїнського міста Покровськ – перемоги, яку Володимир Путін домагається вже майже два роки, але яка далася великою ціною. Як інформує «Главком», про це пише CNN.

За останні дні бої в місті різко загострилися після того, як російські підрозділи прорвали українську оборону та увійшли до Покровська. Попри заяви Москви про оточення, Київ наголошує, що активні бойові дії тривають, а українські військові на місцях описують ситуацію як складну.

«Ситуація складна, тривають перестрілки в міських районах і обстріли з усіх видів зброї. Ми майже оточені, але ми до цього звикли», – розповів CNN один із командирів батальйону.

Інший боєць безпілотного підрозділу «Гострі картузи» повідомив, що росіяни штурмують місто малими групами, сподіваючись, що хоча б частина з них досягне позицій оборонців. Воїн каже:

«Інтенсивність їхніх рухів настільки велика, що оператори безпілотників просто не встигають за темпом».

Битва без сенсу, але зі значенням

Попри те, що Покровськ втратив своє стратегічне значення як транспортний вузол після знищення основних доріг і залізничних ліній, місто перетворилося на символічну мету.

Аналітики наголошують, що бій за Покровськ – це вже не питання логістики, а питання престижу. Путін неодноразово згадував його як частину своїх заяв про «визволення Донбасу», тому падіння міста стане важливим політичним сигналом усередині Росії.

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що до району Покровська Росія стягнула близько 170 тисяч військових, що робить цей наступ одним із наймасштабніших за останні місяці.

Остання лінія оборони

Українські військові визнають, що ситуація критична. Один боєць розповів, що наказу на відступ немає, попри розуміння неминучості падіння міста:

«Покровськ утримували дуже довго, дуже довго. Але сили виснажені, а підкріплення не надійшло вчасно».

Солдати побоюються, що спроба утримати Покровськ до останнього може повторити трагедії Бахмута та Авдіївки, коли запізнілий відступ призвів до великих втрат. Боєць додав:

«Нам доведеться прориватися через вузьке місце, і ви розумієте, якою буде ціна такого виходу з оточення».

Покровськ, у якому до війни жило близько 60 тисяч людей, сьогодні майже повністю зруйнований. За оцінками влади, у місті залишається близько 1200 мирних жителів, більшість із яких не можуть евакуюватися.

Нагадаємо, у звіті аналітиків DeepState йдеться, що ситуація в Покровську на сході України описується як складна та нестабільна. Місто не є під повним контролем ворога, хоча там активно ведуться бої між підрозділами Сил Оборони України та російськими військами.

Як повідомлялося, Російська Федерація зосередила понад 100 тис. окупантів біля Покровська, перетворивши місто на головну ціль своєї зимової кампанії. Аналітики наголошують, що навіть у разі захоплення міста це не стане стратегічним переломом у війні.

До слова, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський продовжив роботу на Донеччині, зокрема в смузі відповідальності 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ ЗСУ. Він заслухав доповіді командирів на місцях щодо поточної обстановки та нагальних потреб.