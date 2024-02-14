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Чи підтримає Палата представників США допомогу Україні? Лідер Сенату США зробив заяву

Діана Гасюк
glavcom.ua
Чи підтримає Палата представників США допомогу Україні? Лідер Сенату США зробив заяву
Лідер більшості в Сенаті Сполучених Штатів Чак Шумер
фото з відкритих джерел

Чак Шумер закликав лідерів Палати представників «вчинити правильно» і провести голосування за пакет

Палата представників США підтримає законопроєкт, який передбачає 60 млрд доларів для України. Про це сказав лідер демократів у Сенаті Чак Шумер, передає видання The Guardian.

Сенатор зазначив, що якщо законопроєкт винесуть на голосування, його підтримають як республіканці, так і демократи Палати представників.

Чак Шумер закликав лідерів Палати представників «вчинити правильно» і провести голосування за пакет. 

Як повідомлялося, сьогодні Сенат США проголосував за остаточне ухвалення пакета допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Тепер рішення за Палатою представників. 

Президент США Джо Байден привітав схвалений Сенатом законопроєкт, до якого входять 60 млрд доларів на підтримку України і закликав Палату представників затвердити його. 

Як відомо, Сенат США провів серію процедурних кроків щодо законопроєкту H.R.815, наблизившись впритул до основного голосування щодо ухвалення законодавчої ініціативи з допомогою Україні, Ізраїлю, Тайваню на понад $95 млрд. Найближчими днями планується голосування за пакет допомоги Україні та Ізраїлю.

Нагадаємо, спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон опиняється у дедалі складнішій ситуації щодо підтримки військової допомоги України. Він знаходиться між Сенатом (верхньою палатою Конгресу), який рухається до схвалення допомоги Києву, і консерваторами Палати представників, які попереджають, що будь-яка підтримка України може коштувати йому роботи.

До слова, законопроєкт з допомогою Україні на 60 млрд доларів, який розглядають у Сенаті США, передбачає підтримку до вересня 2025 року. Це може стати «пасткою» для колишнього президента Дональда Трампа у разі його переобрання.

Теги: фінансування Україна законопроєкт Сенат США

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