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Палата представників США запропонувала зменшити допомогу Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Палата представників США запропонувала зменшити допомогу Україні
Законопроєкт передбачає виділення $47,7 млрд на підтримку України
фото з відкритих джерел

Контрпропозиція Палати представників вилучає десятки мільярдів доларів гуманітарної та економічної допомоги для України

У п'ятницю восьмеро членів Палати представників США від Республіканської та Демократичної партій представили пропозицію щодо фінансування військової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на суму $66,3 млрд, намагаючись подолати глухий кут у цьому питанні. Про це повідомляє Politico.

Цей крок був ініційований співголовою Конгресового українського кокусу, республіканцем Брайаном Фітцпатріком, та є скороченою версією пакета допомоги на суму $95 млрд, ухваленого Сенатом цього тижня. 

Контрпропозиція Палати представників вилучає десятки мільярдів доларів гуманітарної та економічної допомоги для України і сектора Гази, включені до законопроєкту Сенату, і зберігає військову частину сенатського пакета.

Двопартійний законопроєкт також містить положення, спрямовані на посилення безпеки на кордоні, аби переконати республіканців, які не схвалюють допомогу Україні без розв'язання питання кордону.

Законопроєкт передбачає виділення $47,7 млрд на підтримку України. Ця сума включає $13,8 млрд на Ініціативу допомоги Україні у сфері безпеки, в межах якої Пентагон підпише контракти з американськими оборонними компаніями для надання Києву нового озброєння та обладнання.

Ще $13,4 млрд підуть Пентагону на заміну зброї, відправленої в Україну з американських військових запасів.

На відміну від цього проєкту, затверджений законопроєкт Сенату передбачає ще кошти на економічну, фінансову, цивільну та ядерну безпеку України – $9,654 млрд.

Голова Комітету у закордонних справах Палати представників Майкл Маккол вже розкритикував законопроєкт за те, що він не включає гуманітарну допомогу сектору Гази та Україні.

Раніше повідомлялося, що Конгрес США повинен ухвалити законопроєкт про виділення допомоги Україні, інакше ситуація, яка відбувається в Авдіївці Донецької області може повторитися на інших ділянках фронту. 

Як відомо, законодавці обох палат Конгресу США обмірковують шляхи схвалення допомоги для України в Палаті представників, чий спікер Майк Джонсон відмовився ставити на голосування схвалений цього тижня в Сенаті пакет.

Нагадаємо, Сенат США проголосував за остаточне ухвалення пакета допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Тепер рішення за Палатою представників. Наразі законопроєкт набрав 63 голоси «за», яких достатньо для схвалення.

Зокрема, спікер Палати представників США Майк Джонсон пообіцяв, що за керівництва Республіканської партії в палаті законопроєкт про виділення допомоги Україні, який не містить заходів для вирішення міграційної кризи, ухвалений не буде.

До слова, Палата представників США пішла на канікули до кінця лютого, не проголосувавши за ухвалений Сенатом законопроєкт з допомогою Україні.

Теги: Сенат США США фінансування

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