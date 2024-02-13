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Допомога Україні: демократи сподіваються «загнати в кут» спікера Джонсона

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Допомога Україні: демократи сподіваються «загнати в кут» спікера Джонсона
Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон опиняється у дедалі складнішій ситуації щодо підтримки військової допомоги України.
фото з відкритих джерел

Джонсон у своїй заяві пізно ввечері в понеділок відхилив законопроєкт Сенату на суму $95 млрд про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню

Демократи сподіваються «загнати в кут» спікера Палати представників США Майка Джонсона, що дасть змогу проголосувати за законопроект про допомогу для України. Про це повідомляє Politico.

Раніше спікер Майк Джонсон заявляв, що не підтримуватиме ухвалений Сенатом додатковий законопроєкт щодо національної безпеки в його нинішньому вигляді, наполягаючи на тому, що республіканці в Палаті представників напишуть свій власний закон.

Джонсон у своїй заяві пізно ввечері в понеділок відхилив законопроєкт Сенату на суму $95 млрд про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню, оскільки до нього не були включені положення про посилення безпеки кордонів.

«За відсутності будь-яких змін у прикордонній політиці від Сенату Палаті представників доведеться продовжувати діяти з власної волі щодо цих важливих питань», – сказав він.

Видання з посиланням на помічника спікера Палати представників вказує, що Джонсона не буде «включено» до плану Сенату.

Замість цього республіканці Палати представників знайдуть власний засіб розв'язання проблем національної безпеки та кордонів. Джонсон стикається з тиском з боку консерваторів, які вимагають виступити проти будь-якого фінансування України.

При цьому деякі члени Палати представників натякають, що прагнутимуть змістити його, якщо лідер Республіканської партії поставить на обговорення закон про допомогу Україні.

«Тим часом демократи сподіваються, що «зможуть загнати Джонсона в кут», просуваючи процедурний маневр, відомий як клопотання про звільнення, що дасть їм змогу провести голосування щодо законопроєкту, ухваленого Сенатом», – пише видання.

При цьому вкрай важливим є те, що демократам необхідно, щоб більшість членів Палати представників підписали угоду, включно з частиною республіканців у Палаті представників. І поки незрозуміло, чи отримають вони таку підтримку.

Нагадаємо, сьогодні Сенат США проголосував за остаточне ухвалення пакета допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Тепер рішення за Палатою представників. Наразі законопроєкт набрав 63 голоси «за», яких достатньо для схвалення.

Нагадаємо, спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон опиняється у дедалі складнішій ситуації щодо підтримки військової допомоги України. Він знаходиться між Сенатом (верхньою палатою Конгресу), який рухається до схвалення допомоги Києву, і консерваторами Палати представників, які попереджають, що будь-яка підтримка України може коштувати йому роботи.

До слова, законопроєкт з допомогою Україні на 60 млрд доларів, який розглядають у Сенаті США, передбачає підтримку до вересня 2025 року. Це може стати «пасткою» для колишнього президента Дональда Трампа у разі його переобрання.

Теги: США військова допомога

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