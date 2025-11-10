Лідер ультраправих Литви вважає, що глава МЗС заслуговує на відставку

Ремігіюс Жемайтайтіс критикує міністра Кястутіса Будріса за неприйнятну риторику та приниження прем’єр-міністра і колег по уряду

Лідер ультраправої партії «Зоря Німану» Ремігіюс Жемайтайтіс закликав відправити міністра закордонних справ Литви Кястутіса Будріса у відставку через його слова про інших членів уряду та прем’єр-міністра. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Delfi.

«Я думаю, що пана Будріса слід нагородити «вовчим квитком», тому що пан Будріс останнім часом занадто багато собі дозволяє», – сказав Жемайтайтіс.

«Коли він каже, що з Білоруссю ведуть переговори люди з кріпацьким менталітетом..., а прем'єр-міністр в той же день або через кілька днів заявляє, що ми звернемося до Мінська з проханням дозволити литовським вантажівкам повернутися додому, він називає прем'єр-міністра людиною з таким же кріпацьким менталітетом», – уточнив політик.

За словами Жемайтайтіса, риторика Будріса є неприйнятною і стосовно інших міністрів.

«Минулого тижня...на зустрічі міністр внутрішніх справ Владислав Кондратович заявив, що питання повернення литовських вантажівок в країну через прикордонний пункт пропуску "Шальчинінкай" може бути вирішене між литовськими та білоруськими прикордонниками. Цей колега...і його називає кріпаком. Я не можу собі уявити, в незалежній країні Литва, такого ще ніколи не було, щоб міністр дозволив собі принизити двох інших міністрів і прем'єр-міністра», – підкреслив політик.

Жемайтайтіс вже не вперше критикує зовнішню політику Литви, називаючи її недоцільною та такою, що «руйнує довіру до держави». Він також переконаний, що через неадекватні дипломатичні рішення країна не справляється з напливом контрабандних повітряних куль з Білорусі.

