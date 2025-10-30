Українська залізниця на шляху до ЄС: уряд схвалив законопроект для «багатомільярдного фінансування»

Документ адаптує українську залізницю до стандартів ЄС і підвищить безпеку руху та технічну сумісність

Кабінет Міністрів підтримав законопроект «Про безпеку та інтероперабельність залізничного транспорту України», розроблений Міністерством розвитку громад та територій. Прийняття документа відкриває можливість для фінансування від ЄС і Світового банку та інтеграції української залізниці у європейський транспортний простір. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Мінрозвитку.

Законопроект передбачає впровадження сучасної системи управління безпекою на залізничному транспорті, оцінки ризиків, єдиних правил технічного регулювання та нової системи обслуговування рухомого складу. Документ також встановлює європейські стандарти допуску машиністів до роботи, навчання і підвищення кваліфікації персоналу, а також забезпечує технічну та операційну сумісність інфраструктури з країнами ЄС.

«Ми переходимо від національних стандартів до єдиних європейських правил, що відкриває для України шлях до створення спільного ринку залізничних перевезень, підвищує безпеку руху і довіру міжнародних партнерів», – наголосив віце-прем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Прийняття документа є частиною виконання зобов’язань України в межах Угоди про асоціацію з ЄС та ініціативи Ukraine Facility, що відкриває шлях до фінансування від ЄС і Світового банку. Генеральні директорати Dg Move і Dg Near підтвердили відповідність документа європейським вимогам щодо безпеки, технічної сумісності та ліцензування залізничних підприємств.

Після схвалення урядом законопроект буде переданий на розгляд Верховної Ради. Передбачається, що його положення набудуть чинності через три роки після публікації, щоб галузь мала час адаптуватися до нових стандартів.

Нагадаємо, що всеукраїнська Спілка Виробників Будматеріалів виступила проти можливого підвищення вантажних тарифів Укрзалізниці на 40%: там заявили, що це рішення стане ударом по відновленню країни та призведе до нового витка промислової інфляції.