Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Українська залізниця на шляху до ЄС: уряд схвалив законопроект для «багатомільярдного фінансування»

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Українська залізниця на шляху до ЄС: уряд схвалив законопроект для «багатомільярдного фінансування»
Українська залізниця на старті євроінтеграції: уряд підтримав законопроект
фото з відкритих джерел

Документ адаптує українську залізницю до стандартів ЄС і підвищить безпеку руху та технічну сумісність

 

Кабінет Міністрів підтримав законопроект «Про безпеку та інтероперабельність залізничного транспорту України», розроблений Міністерством розвитку громад та територій. Прийняття документа відкриває можливість для фінансування від ЄС і Світового банку та інтеграції української залізниці у європейський транспортний простір. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Мінрозвитку.

Законопроект передбачає впровадження сучасної системи управління безпекою на залізничному транспорті, оцінки ризиків, єдиних правил технічного регулювання та нової системи обслуговування рухомого складу. Документ також встановлює європейські стандарти допуску машиністів до роботи, навчання і підвищення кваліфікації персоналу, а також забезпечує технічну та операційну сумісність інфраструктури з країнами ЄС.

«Ми переходимо від національних стандартів до єдиних європейських правил, що відкриває для України шлях до створення спільного ринку залізничних перевезень, підвищує безпеку руху і довіру міжнародних партнерів», – наголосив віце-прем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Прийняття документа є частиною виконання зобов’язань України в межах Угоди про асоціацію з ЄС та ініціативи Ukraine Facility, що відкриває шлях до фінансування від ЄС і Світового банку. Генеральні директорати Dg Move і Dg Near підтвердили відповідність документа європейським вимогам щодо безпеки, технічної сумісності та ліцензування залізничних підприємств.

Після схвалення урядом законопроект буде переданий на розгляд Верховної Ради. Передбачається, що його положення набудуть чинності через три роки після публікації, щоб галузь мала час адаптуватися до нових стандартів.

Нагадаємо, що всеукраїнська Спілка Виробників Будматеріалів виступила проти можливого підвищення вантажних тарифів Укрзалізниці на 40%: там заявили, що це рішення стане ударом по відновленню країни та призведе до нового витка промислової інфляції.

Читайте також:

Теги: міністр залізниця фінансування навчання Олексій Кулеба

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Німеччина має проблеми із безпекою громадян
Безпека жінок в Німеччині: опитування продемонструвало тривожну тенденцію
Вчора, 11:25
Україна та НАТО спробували нові рішення з протидії КАБам
НАТО та Україна випробували систему протидії КАБам
25 жовтня, 05:28
Олександр Ван дав пораду молодим фахівцям
Молодий мільярдер назвав необхідну навичку, яка допоможе молоді досягти успіху
20 жовтня, 10:55
Українська делегація зустрілася зі словацькими урядовцями
Словаччина надасть Україні енергетичну допомогу на пів мільйона євро
17 жовтня, 17:11
Трамп пригрозив Іспанії митами
Трамп назвав Іспанію єдиним відстаючим членом НАТО
14 жовтня, 22:44
Партизани підірвали колію у Ленінградській області
Партизани підірвали колію у Ленінградській області
7 жовтня, 18:09
Інформація про постраждалих відсутня
РФ атакувала залізницю на Чернігівщині: призупинено рух потягів
7 жовтня, 15:12
Бізнес попереджає: підвищення вантажних тарифів «Укрзалізниці» може коштувати економіці 100 млрд грн ВВП
Чи зростуть вантажні тарифи «Укрзалізниці»? Промисловці звернулися до уряду
7 жовтня, 14:41
Російські ракети поцілили в залізницю Полтави
Полтава: росіяни атакували залізницю та енергооб’єкт
7 жовтня, 09:25

Економіка

Українська залізниця на шляху до ЄС: уряд схвалив законопроект для «багатомільярдного фінансування»
Українська залізниця на шляху до ЄС: уряд схвалив законопроект для «багатомільярдного фінансування»
Вирощування картоплі в Україні: експерти пояснили, що кардинально змінилося
Вирощування картоплі в Україні: експерти пояснили, що кардинально змінилося
ЄС та Україна оновили торговельну угоду: що змінилося
ЄС та Україна оновили торговельну угоду: що змінилося
Держбюджет-2026 оминув пасажирські вагони: які можуть бути наслідки
Держбюджет-2026 оминув пасажирські вагони: які можуть бути наслідки
95% троянд потрапляють контрабандою. Нардепка розповіла, скільки грошей втратила Україна
95% троянд потрапляють контрабандою. Нардепка розповіла, скільки грошей втратила Україна
Міністерка економіки Німеччини Катаріна Райхе ознайомилася з роботою ДТЕК із відновлення енергосистеми
Міністерка економіки Німеччини Катаріна Райхе ознайомилася з роботою ДТЕК із відновлення енергосистеми

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua