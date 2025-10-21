Головна Світ Економіка
Дешевше спалити, ніж продати: литовські фермери використовують пшеницю для опалення

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Дешевше спалити, ніж продати: литовські фермери використовують пшеницю для опалення
У Литві пшеницю продають для обігріву
фото з відкритих джерел

Закупівельні ціни на пшеницю впали настільки, що деяким фермерам вигідніше опалювати приміщення зерном, ніж продавати його

Фермери Литви почали пропонувати пшеницю для опалення, оскільки її продаж стає збитковим через низькі закупівельні ціни. Тонна пшениці коштує 140 євро, тоді як пелети – 260 євро. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на LRT.

Закупівельні ціни на пшеницю у Литві впали до рекордно низького рівня. Деякі фермери оголосили про продаж зерна для опалення приміщень, пояснюючи, що це вигідніше, ніж купувати дрова або пелети. 

Природознавець Міндаугас Рила зазначає: «Це видається ненормальним. Створюється враження, що у нас надлишок зерна. Чи може фермер так чинити? Не знаю, можливо, це такий маркетинговий хід».

Віцеголова Союзу фермерів Литви Мартінас Пуйдокас додає, що проблема не в дотаціях, а в складній ринковій ситуації: «Вирощування зерна вимагає великих зусиль і витрат, які зараз не окупаються». Експерти також наголошують, що продавати зерно як паливо неетично, адже його вирощування субсидується ЄС за кошти платників податків.

Нагадаємо, що вчені з Університету Каліфорнії в Девісі розробили нові сорти пшениці, які здатні самостійно виробляти азот, необхідний для росту рослини. Це відкриття може значно зменшити потребу у використанні хімічних добрив, які нині забруднюють воду та повітря. За підрахунками, близько 18% усіх світових азотних добрив використовується на пшеницю, проте рослини споживають лише 30–50% азоту, решта потрапляє у довкілля. Нові сорти дозволяють фермерам скоротити витрати на добрива та зменшити негативний вплив на екологію.

Росія продає вкрадену в Україні пшеницю в 70 країн світу, повідомив  Центр національного спротиву. У відомстві зазначили, що росіяни перетворили вкрадене українське зерно на «глобальний бізнес». Так звану «російську» пшеницю закуповують 70 країн, зокрема Єгипет, Туреччина та Іран.

Теги: Литва фермер пшениця

