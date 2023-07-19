Литва готова відвантажувати українське зерно, але є нюанс

Клайпеда зможе забезпечити 100% обслуговування частини українського зерна

Найбільший порт Литви Клайпеда міг би відвантажити 10 млн тонн українського зерна, але логістика доставки вантажу до узбережжя Балтії залишається складною. Про це повідомив генеральний директор Клайпедського порту Альгіс Латакас, якого цитує LRT.

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«Є величезна проблема, оскільки це пов'язано з багатьма речами, різними країнами, різними домовленостями, різними інтересами і так далі. Якщо це питання буде вирішено, Клайпеда зможе забезпечити 100% обслуговування частини українського зерна вже сьогодні», – сказав він.

Зазначається, що поточна потужність порту становить 10-15 млн тонн зерна, в тому числі експорт литовського зерна становить близько 3,5 млн тонн.

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Президент Литви Гітанас Науседа раніше заявляв, що країна шукатиме альтернативні шляхи експорту зерна в Балтійському морі.

Раніше повідомлялося, що Україна розглядає новий маршрут для зернової угоди.

Нагадаємо, що Росія заявила про зупинення зернової угоди.

Також стало відомо, що після того, як Кремль офіційно оголосив, що виходить із «зернової угоди», Росія продовжує експортувати продовольство та отримувати за це рекордні прибутки. Від початку повномасштабної агресії РФ ціни на продовольство зросли на 22%, а за останню добу стрибнули ще більше.

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До слова, Росія також скасовує гарантії безпеки судноплавства в Чорному морі, а також виходить зі Спільного координаційного центру в Стамбулі через припинення «зернової угоди». Кремль заявив, що Захід нібито не виконує «обіцяних домовленостей» щодо експорту російського аміаку, а також не перепідключає «Россільгоспбанк» до системи Swift.