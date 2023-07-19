Литва заявила про створення коаліції для розмінування України

Міністр національної оборони країни Арвідас Анушаускас закликав країни доєднатись до ініціативи з навчання українських саперів

18 червня на дистанційному засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас оголосив про створення коаліції з розмінування для допомоги Києву. Про це повідомляє Міністерство оборони Литви.

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Міністр національної оборони країни Арвідас Анушаускас закликав країни доєднатись до ініціативи з навчання українських саперів, а також передачі нам необхідного обладнання.

«Ми збираємо коаліцію для зусиль з розмінування з метою консолідації та координації поточної та запланованої допомоги Україні в цій сфері. Коаліція збирається за принципом «навчи та оснасти», який використовувався у навчальній допомозі українцям, яку здійснювала Литва з Фінляндією, Ісландією, Норвегією, Швецією, а незабаром – Данією. Ми запрошуємо інші країни приєднатися до нас зі своїми інструкторами та обладнанням», – сказав міністр.

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Голова Міноборони Литви також сказав, що пускові установки NASAMS, які країна за власний кошт придбала для України, прибудуть цієї осені. А загальний внесок Вільнюса в допомогу Києву в липні становить 24 мільйони євро.

Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та адміністратор Програми розвитку ООН Ахім Штайнер підписали меморандум щодо відновлення України після воєнного конфлікту.

Також ООН шукає шляхи для відновлення експорту українського зерна після того, як Росія вийшла із зернової угоди.

До слова, Сполучені Штати Америки найближчими днями оголосять про новий пакет військової допомоги для України на суму $1,3 млрд.