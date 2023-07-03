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За що військові можуть отримати виплату у понад мільйон гривень? Пояснення юриста

Ростислав Вонс
glavcom.ua
За що військові можуть отримати виплату у понад мільйон гривень? Пояснення юриста
Виплата у розмірі 1 073 600 грн надається військовослужбовцю у разі встановлення йому інвалідності I групи
фото з відкритих джерел

Українські захисники можуть отримати грошову допомогу від держави за поранення під час війни

Українські військові продовжують отримувати виплати від держави й одна з таких є грошова допомога за поранення під час війни. Як повідомляють Факти, щоб отримати виплату, військовим потрібно зібрати певний перелік документів.

Які виплати може отримати поранений військовий:

  • грошове забезпечення військовослужбовця;
  • виплата так званих бойових, тобто додаткової винагороди в сумі 100 тис. грн;
  • одноразова грошова допомога.

«Виплата додаткової винагороди (бойових) здійснюється за період перебування на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я (зокрема й закордонних), включно з часом переміщення з одного лікарняного закладу охорони здоров’я до іншого, а також перебування у відпустці для лікування після тяжкого поранення за висновком (постановою) військово-лікарської (лікарсько-експертної, медичної) комісії», – зазначає адвокат і юрист Ario Law Firm Антон Діденко.

Одноразові грошові виплати в залежності від наслідків поранення:

  • 400-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, у разі встановлення військовослужбовцю інвалідності I групи. (1 073 600 грн);
  • 300-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, у разі встановлення військовослужбовцю інвалідності II групи (805 200 грн);
  • 250-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, у разі встановлення військовослужбовцю інвалідності III групи (671 000 грн).

Водночас є ще одна виплата для бійця, який зазнав поранення під час виконання ним обов’язків військової служби, що призвело до часткової втрати працездатності без встановлення йому інвалідності. Він може отримати 70-кратний розмір (187 880 грн) або 50-кратний (134 200 грн) розмір прожиткового мінімуму.

Які документи потрібно зібрати військовому для отримання виплати за поранення

  • Направлення або заява на проведення військово-лікарняної комісії;
  • Паспорт громадянина України та його засвідчену копію;
  • Заява, написану власноручно, про виплату одноразової грошової допомоги у зв’язку з пораненням чи інвалідністю;
  • Копія документа, що свідчить про причини та обставини поранення. Цей документ має доводити, що військовий отримав поранення на полі бою, а не сам наніс собі ушкодження;
  • Довідка медико-соціальної експертної комісії про встановлення відсотка втрати працездатності та рішення відповідної військово-медичної установи щодо визнання поранення;
  • Довідка медико-соціальної експертної комісії про встановлення групи інвалідності;
  • Якщо ви належите до рядового чи сержантського складу, необхідно пред’явити військовий квиток та його засвідчену копію, а також довідку про проходження військової служби;
  • Для офіцерів – посвідчення або військовий квиток офіцера запасу та його копію і витяг із послужного списку;
  • Всі наявні медичні документи, що характеризують стан вашого здоров’я до початку проходження військової служби, під час проходження військової служби та після звільнення;
  • Документи військово-лікарської експертизи: свідоцтво про хворобу, довідку військово-лікувальної комісії, оригінали та їхні засвідчені копії;
  • Довідка про обставини травми або її засвідчену копію та/або засвідчену копію Акта про нещасний випадок;
  • Посвідчення учасника бойових дій та його засвідчену копію;
  • Якщо ви брали участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС або є постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, необхідно пред’явити посвідчення та його засвідчену копію.

Нагадаємо, 28 червня Верховна Рада ухвалила закон щодо виплат військовим. Проєкт №9342 у другому читання підтримали 311 депутатів.

Як повідомлялося, 30 червня президент Володимир Зеленський підписав закон № 9342 про доплати та відпустки військовослужбовцям під час воєнного стану.

Теги: військові ЗСУ гроші держава соцвиплати

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