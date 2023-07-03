За що військові можуть отримати виплату у понад мільйон гривень? Пояснення юриста
Українські захисники можуть отримати грошову допомогу від держави за поранення під час війни
Українські військові продовжують отримувати виплати від держави й одна з таких є грошова допомога за поранення під час війни. Як повідомляють Факти, щоб отримати виплату, військовим потрібно зібрати певний перелік документів.
Які виплати може отримати поранений військовий:
- грошове забезпечення військовослужбовця;
- виплата так званих бойових, тобто додаткової винагороди в сумі 100 тис. грн;
- одноразова грошова допомога.
«Виплата додаткової винагороди (бойових) здійснюється за період перебування на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я (зокрема й закордонних), включно з часом переміщення з одного лікарняного закладу охорони здоров’я до іншого, а також перебування у відпустці для лікування після тяжкого поранення за висновком (постановою) військово-лікарської (лікарсько-експертної, медичної) комісії», – зазначає адвокат і юрист Ario Law Firm Антон Діденко.
Одноразові грошові виплати в залежності від наслідків поранення:
- 400-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, у разі встановлення військовослужбовцю інвалідності I групи. (1 073 600 грн);
- 300-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, у разі встановлення військовослужбовцю інвалідності II групи (805 200 грн);
- 250-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, у разі встановлення військовослужбовцю інвалідності III групи (671 000 грн).
Водночас є ще одна виплата для бійця, який зазнав поранення під час виконання ним обов’язків військової служби, що призвело до часткової втрати працездатності без встановлення йому інвалідності. Він може отримати 70-кратний розмір (187 880 грн) або 50-кратний (134 200 грн) розмір прожиткового мінімуму.
Які документи потрібно зібрати військовому для отримання виплати за поранення
- Направлення або заява на проведення військово-лікарняної комісії;
- Паспорт громадянина України та його засвідчену копію;
- Заява, написану власноручно, про виплату одноразової грошової допомоги у зв’язку з пораненням чи інвалідністю;
- Копія документа, що свідчить про причини та обставини поранення. Цей документ має доводити, що військовий отримав поранення на полі бою, а не сам наніс собі ушкодження;
- Довідка медико-соціальної експертної комісії про встановлення відсотка втрати працездатності та рішення відповідної військово-медичної установи щодо визнання поранення;
- Довідка медико-соціальної експертної комісії про встановлення групи інвалідності;
- Якщо ви належите до рядового чи сержантського складу, необхідно пред’явити військовий квиток та його засвідчену копію, а також довідку про проходження військової служби;
- Для офіцерів – посвідчення або військовий квиток офіцера запасу та його копію і витяг із послужного списку;
- Всі наявні медичні документи, що характеризують стан вашого здоров’я до початку проходження військової служби, під час проходження військової служби та після звільнення;
- Документи військово-лікарської експертизи: свідоцтво про хворобу, довідку військово-лікувальної комісії, оригінали та їхні засвідчені копії;
- Довідка про обставини травми або її засвідчену копію та/або засвідчену копію Акта про нещасний випадок;
- Посвідчення учасника бойових дій та його засвідчену копію;
- Якщо ви брали участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС або є постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, необхідно пред’явити посвідчення та його засвідчену копію.
Нагадаємо, 28 червня Верховна Рада ухвалила закон щодо виплат військовим. Проєкт №9342 у другому читання підтримали 311 депутатів.
Як повідомлялося, 30 червня президент Володимир Зеленський підписав закон № 9342 про доплати та відпустки військовослужбовцям під час воєнного стану.
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