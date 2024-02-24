Ще одна країна підписала з Україною угоду про гарантії безпеки

Угода про гарантії безпеки була підписана в рамках візиту в Україну прем'єра Італії Джорджії Мелоні

Зеленський зазначив, що цей документ закладає міцну основу для тривалого безпекового партнерства між Україною та Італією

Президент України Володимир Зеленський та прем’єрка Італії Джорджія Мелоні підписали двосторонню безпекову угоду між державами. Про це очільник України повідомив у Telegram.

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За словами Зеленського, цей документ закладає міцну основу для тривалого безпекового партнерства між Україною та Італією.

«Наші зустрічі з главою уряду Італії Джорджею Мелоні завжди змістовні. Важливим результатом сьогоднішньої стало підписання двосторонньої безпекової угоди», – сказав глава держави.

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Зеленський також повідомив, що в суботу сторони обговорили також подальшу підтримку України в контексті головування Італії в G7.

«Дякую Італії за підтримку України, зокрема обороноздатності й відбудови нашої держави, та за продовження надання військової допомоги Україні до кінця 2024 року», – подякував Зеленський.

Напередодні Зеленський та прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський та премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо підписали двосторонню безпекову угоду між державами.

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Раніше Україна підписала з Данією безпекову угоду. Серед іншого договором узгоджено питання співпраці у сферах охорони, розвідки та безпеки.

Нагадаємо, 23 лютого президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен у Львові підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку. Данія продовжуватиме надавати підтримку Україні протягом десяти років строку дії цієї угоди.

До слова, президент Володимир Зеленський звернувся до народу в день, коли виповнюється рівно два роки з початку повномасштабного вторгнення Росії на наші землі. Глава держави записав звернення в історичному для всієї країни місті – у Гостомелі, звідки окупанти розпочали свою невдалу спробу взяття Києва.