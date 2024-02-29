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Глава Пентагону повідомив, якій країні варто готуватися до нападу Путіна після України

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Глава Пентагону повідомив, якій країні варто готуватися до нападу Путіна після України
Голова американського міноборони наголошував, що схвалення додаткового фінансування для Києва важливе, аби не допустити ситуації у світі, де одна країна може перекроювати кордони своїх сусідів
фото з відкритих джерел

Ллойд Остін: «Ми знаємо: якщо Путін досягне успіху, він не зупиниться»

Якщо Україна програє в повномасштабній війні, то з Росією доведеться воювати всьому НАТО. Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін на слуханнях Комітету з питань збройних сил Палати представників США.

Хоча слухання стосувались передусім інциденту з госпіталізацією Остіна на початку року, про яку він завчасно не повідомив ані Білий дім, ані Конгрес, конгресмени ставили кілька питань і про те, наскільки Україна потребує військової допомоги США.

Голова американського міноборони наголошував, що схвалення додаткового фінансування для Києва важливе, аби не допустити ситуації у світі, «де одна країна може перекроювати кордони своїх сусідів і нелегітимно захоплювати їхні суверенні території".

«Ми знаємо: якщо Путін досягне успіху, він не зупиниться. Він продовжуватиме більш агресивні дії в регіоні. А інші лідери в усьому світі, інші автократи будуть дивитися на це, і вони будуть заохочені тим фактом, що це сталося, і ми не змогли підтримати демократичну державу», – додав він.

Пізніше Остін уточнив, що в разі програшу України на полі бою під загрозою можуть опинитись насамперед країни Балтії.

«Якщо ви балтійська країна, ви вкрай хвилюєтесь, чи не будете наступними. Вони знають Путіна. Вони знають, на що він здатен. І, відверто кажучи, якщо Україна впаде, я дійсно вірю, що НАТО буде воювати з Росією», – сказав посадовець.

Раніше повідомлялося, що міністр оборони США Ллойда Остіна постане з поясненнями перед Комітетом Палати представників у справах збройних сил. Конгрес почав ретельно перевіряти секретність Пентагону після того, як Білий дім кілька днів не знав про рак передміхурової залози Остіна та пов'язану із цим операцію. 

Нагадаємо, ексголовнокомандувач збройними силами США в Європі, генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес  вважає, що у разі перемоги в Україні Росія буде наступати на країни Балтії або іншу державу НАТО.

Читайте також: Як Росія воюватиме проти НАТО
Теги: НАТО війна Україна Ллойд Остін

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