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Україна вперше оголосила росіянам підозру у вчиненні екоциду – Генпрокуратура

Христина Петренко
glavcom.ua
Україна вперше оголосила росіянам підозру у вчиненні екоциду – Генпрокуратура
Підозру оголосили російському генерал-полковнику і чотирьом його підлеглим
фото: Офіс Генерального прокурора

Російський генерал-полковник і його підлеглі віддавали накази на вчинення обстрілів дослідницької установки «Джерело нейтронів» у Харкові

Українські прокурори вперше повідомили про підозру у скоєнні злочину екоциду російському генерал-полковнику і чотирьом його підлеглим, повідомив генеральний прокурор Андрій Костін.

У повідомленні Офісу генпрокурора з посиланням на Костіна наголошується, що ця підозра стала «важливою віхою на шляху до забезпечення повної відповідальності РФ за всі скоєні злочини».

За даними слідства, російський генерал-полковник і його підлеглі віддавали накази на вчинення обстрілів дослідницької установки «Джерело нейтронів» у Харкові.

У прокуратурі нагадують, що у 2022 році по цьому ядерному об'єкту було завдано 74 удари різними видами зброї, включно з авіаційними бомбами та касетними боєприпасами.

«Ці атаки не були випадковими. За висновками розслідування, політичне та військове керівництво держави-агресора добре знало про існування та розташування цієї ядерної установки.

Наскільки нам відомо, це буде перший у світі випадок кримінального переслідування за злочин екоциду, вчинений під час війни. За наявною інформацією, підозрюваний командир також був причетний до злочинів у Сирії. Тоді він не поніс відповідальності, і тепер воює проти України», – наводяться в повідомленні слова генпрокурора.

Нагадаємо, за рік повномасштабної війни ворог завдав довкіллю України збитків на майже 1,9 трлн грн. За словами міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслана Стрільця, майже 500 тис. га території України сьогодні – під окупацією або у зоні бойових дій. 2,4 млн га лісів вже звільнені та потребують відновлення. Під окупацією – 10 національних природних парків, вісім заповідників і два біосферні заповідники.

Крім того, у зоні бойових дій перебуває найбільш промислово розвинена частина України. Окуповано 132 родовища корисних копалин, а завдані довкіллю збитки за рік сягають 7,76 трлн грн.

А 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС

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Теги: підозра Андрій Костін Україна розслідування прокурор

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